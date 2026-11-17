커튼 콜 가든 겨울 시즌. 서울시

서울 세종문화회관 뒤뜰 야외공간이 겨울 먹거리와 연말 선물, 크리스마스 분위기를 즐길 수 있는 겨울마켓으로 변신한다.

높이 5m의 대형 산타 조형물과 다양한 먹거리·공예품 판매 공간을 마련해 광화문 일대에 겨울철 야간 문화공간을 선보인다.

세종문화회관은 야간 문화정원 ‘커튼 콜 가든’의 겨울 시즌을 17일부터 내년 1월 3일까지 운영한다고 밝혔다.

서울시 야간경제 활성화 사업의 하나로 조성된 커튼 콜 가든은 세종문화회관이 지난 10월 처음 선보인 야외 문화공간이다. 겨울 시즌에는 세종문화회관 뒤뜰 '예술의 정원'을 겨울마켓으로 꾸며 매일 오전 11시부터 오후 9시까지 운영한다.

마켓에서는 겨울철 대표 간식과 따뜻한 음료를 맛볼 수 있다. '행복한잉어빵'은 붕어빵과 호떡, 군고구마, 어묵 등을 판매하며, '차나무뱅쇼'는 따뜻한 뱅쇼와 하이볼 등을 선보인다.

정원 곳곳에서는 매주 10∼20여개 업체가 참여하는 겨울마켓도 열린다. 니트와 머플러, 핸드메이드 주얼리, 도자기 등 생활·공예품을 비롯해 약과와 쿠키 등 먹거리를 판매한다.

참여 업체가 주차별로 바뀌어 방문 시기마다 다양한 상품을 만날 수 있다.

크리스마스 분위기를 더할 볼거리와 이벤트도 마련된다. 정원에는 높이 5m의 초대형 산타 조형물을 설치해 포토존으로 운영하고, 겨울마켓에서 상품을 구매한 시민을 대상으로 경품 행사도 진행한다.

추운 날씨에 대비해 아웃도어용 텐트와 야외 난방기기도 곳곳에 설치한다.

별도 예약이나 입장료 없이 누구나 자유롭게 이용할 수 있다.

앞서 10월 15일부터 이달 8일까지 운영된 커튼 콜 가든 가을 시즌에는 우천일과 정기 휴무일을 제외한 18일간 총 1만1050명이 방문했다.

안호상 세종문화회관 사장은 “문화예술의 가치는 무대 위의 감동을 넘어 사람들이 도시에 머물고 서로 교류하는 시간으로 확장될 때 더욱 커진다”며 “시민의 일상에 스며든 문화적 경험이 광화문의 새로운 활력으로 이어지길 바란다”고 말했다.

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