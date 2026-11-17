'샤갈, 너머의 여정' 전시 전경. 퐁피두센터 한화

마르크 샤갈의 삶과 작품 세계를 생애의 궤적에 따라 조명하는 대규모 전시가 서울에서 열린다.

고향에 대한 기억과 사랑, 전쟁의 비극, 예술적 실험에 이르기까지 샤갈의 예술 세계를 아우르는 퐁피두센터 소장품 65점이 국내 관객과 만난다.

전시 ‘샤갈, 너머의 여정’은 오는 24일부터 서울 여의도 퐁피두센터 한화에서 열린다. 전시는 3월 28일까지 진행된다.

이번 전시는 샤갈과 유족이 직접 기증한 작품을 바탕으로 구축된 퐁피두센터의 샤갈 컬렉션을 국내에 소개하는 자리다. 회화 57점과 조각·도자 8점 등 총 65점이 출품되며, 이 가운데 61점은 국내에서 처음 공개된다.

마르크 샤갈 작 '러시아, 당나귀, 그리고 다른 것들에게'. 퐁피두센터 한화

전시는 총 6개 섹션으로 구성됐다. 1908년 초기 회화부터 1970년대 작품까지 샤갈의 생애와 예술적 변화를 따라가며 그가 경험한 시대와 삶이 작품에 어떻게 반영됐는지 살펴본다.

오늘날 벨라루스인 당시 러시아 제국 비텝스크에서 태어난 샤갈은 유대인 공동체 마을에서 성장했다. 상트페테르부르크에서 미술을 공부한 뒤 1911년 프랑스 파리로 건너간 그는 당시 전위미술의 다양한 실험을 접하며 자신만의 조형 언어를 발전시켰다.

초기작 ‘러시아, 당나귀, 그리고 다른 것들에게’(1911)에는 고향의 유대·러시아 문화와 야수주의의 강렬한 색채, 입체주의의 영향이 어우러져 있다. 작품 속 붉은 암소는 유대교 경전 토라에 등장하는 붉은 암송아지를 가리키는 것으로 해석된다. 머리가 몸에서 분리된 여인은 환상에 빠지면 머리가 하늘로 날아간다는 유대 속담을 떠올리게 한다.

마르크 샤갈 작 '포도주 잔을 든 이중 초상화'. 퐁피두센터 한화

샤갈은 1914년 약혼녀 벨라 로젠펠트를 만나기 위해 고향으로 돌아갔다. 그러나 제1차 세계대전이 발발하면서 파리로 돌아가지 못했다. 1915년 벨라와 결혼한 그는 러시아 혁명을 환영하며 비텝스크 인민예술학교 교장을 맡기도 했다.

이 시기 제작된 ‘포도주 잔을 든 이중 초상화’(1917∼1918)에는 샤갈과 아내 벨라가 등장한다. 결혼과 딸의 탄생으로 얻은 행복, 혁명에 대한 희망이 작품에 담겼다. 샤갈은 벨라의 어깨 위에 곡예사처럼 올라가 있고, 두 사람은 중력을 거슬러 비텝스크 상공을 떠다닌다. 신혼부부를 공중으로 들어 올리던 유대 결혼식 관습을 연상시키는 장면으로, 샤갈 특유의 환상적인 표현이 돋보인다.

1923년 파리로 돌아온 샤갈은 유럽에서 파시즘의 위협이 커지는 시대를 마주했다. ‘에펠탑의 신랑 신부’(1938∼1939)는 프랑스의 상징인 에펠탑과 고향의 기억, 사랑하는 연인의 모습을 한 화면에 담은 작품이다. 신혼부부를 둘러싼 환상적인 이미지와 함께 불붙은 촛대를 든 천사가 추락하는 장면에서는 유럽 유대인들이 맞닥뜨릴 비극에 대한 불안이 읽힌다.

1941년 나치의 박해를 피해 미국 뉴욕으로 망명한 샤갈은 전쟁의 참상과 유대인들의 비극을 작품에 담았다. ‘전쟁’(1943)은 나치 점령하의 러시아에서 유대인들이 겪은 고초를 표현한 작품이다. 눈 덮인 마을과 뒤집힌 집들, 보따리를 짊어지고 떠나는 사람들, 눈밭에 쓰러진 시신 등을 통해 전쟁의 참혹함을 드러낸다.

이 작품은 1971년 한국에서 열린 첫 샤갈 특별전 당시 샤갈이 직접 출품작으로 선택했던 작품으로, 약 55년 만에 국내 관객과 다시 만난다.

마르크 샤갈 작 '전쟁' .퐁피두센터 한화

전쟁이 끝난 뒤 1948년 프랑스로 돌아온 샤갈은 남부 방스에 정착했다. 지중해의 빛과 자연은 그의 작품에 새로운 색채와 활력을 불어넣었다.

‘일요일’(1952∼1954)에는 파리 상공에 샤갈과 아내의 얼굴이 한 쌍의 별처럼 융합해 떠 있고, 그 주위로 고향 비텝스크의 기억이 겹쳐진다. 넓은 색면과 빛나는 색채에서는 한층 추상적으로 발전한 후기 회화의 특징을 엿볼 수 있다.

1950년대 들어 샤갈은 회화에서 나아가 예술의 영역을 입체적으로 확장했다. 도예와 조각을 통해 새로운 표현을 탐구했으며, 1952년부터는 스테인드글라스 작업을 시작해 빛을 통과시키는 유리의 특성을 활용한 색채 실험에 나섰다.

프랑스 메스 대성당과 이스라엘 하다사 대학병원을 위한 스테인드글라스 연작에서는 회화의 서사적 표현을 유리 위로 옮겼다. 이 과정에서 탐구한 유동적인 색채는 회화에도 반영됐다.

전시에서는 도예·조각 작품을 비롯해 프랑스 메스 대성당 등의 스테인드글라스를 재현한 작품을 만날 수 있다. 파리 오페라 하우스 천장화도 영상으로 소개된다.

마르크 샤갈 작 '이카로스의 추락'. 퐁피두센터 한화

전시의 마지막은 ‘이카로스의 추락’(1974/1977)이 장식한다. 그리스 신화 속 인물 이카로스가 태양에 가까이 날아올랐다가 추락하는 이야기를 마을 광장과 어우러진 환상적인 장면으로 표현한 작품이다. 원근법에 얽매이지 않고 색채와 빛의 변화만으로 유동적인 공간을 만들어낸 점에서 샤갈 후기 회화의 특징을 살펴볼 수 있다.

미술관은 “샤갈의 작품 세계를 하나의 미술 사조나 용어로 규정하기는 어렵다”며 “그가 마주한 시대와 현실의 맥락에서 작품을 살펴보며 기존 해석을 넘어 그의 예술 세계를 새롭게 만나는 자리가 되길 바란다”고 말했다.

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