‘산업의 쌀’인 철강으로 대한민국 산업화를 이끌어 온 경북 포항시가 민선 9기 출범 이후 미래 첨단산업을 중심으로 기업 투자유치에 속도를 내며 글로벌 첨단산업도시 도약에 박차를 가하고 있다.



전통적인 철강산업 중심의 산업구조에서 벗어나 이차전지와 수소, 바이오, 인공지능(AI), 첨단소재 등 미래 성장산업을 새로운 경제축으로 육성해 포항의 산업 경쟁력을 한 단계 끌어올리겠다는 구상이다.

포항 AI 데이터센터 조감도. 포항시 제공

포항시는 최근 3년간 25개 기업으로부터 3조7000억원 규모의 투자를 유치하고 약 2400개의 신규 일자리를 창출했다. 특히 박용선 포항시장이 민선 9기 시정의 핵심 과제로 산업도약과 지역 상생을 내세우면서 기업 유치 정책에도 새로운 변화가 감지되고 있다.



◆첨단산업 분야 6000억원 투자 유치



18일 포항시에 따르면 민선 9기 포항시는 올해 7월 출범 이후 로봇·첨단소재·에너지 등 미래 첨단산업 분야 4개 기업과 총 6000억원 규모의 투자협약을 체결했다.



지난 8월에는 발전용 핵심 기자재와 친환경 에너지 설비를 생산하는 현대중공업터보기계㈜와 1000억원 규모의 투자협약을 체결했다. 2029년까지 영일만4일반산단에 생산공장을 구축할 계획으로, 에너지 기자재 산업으로 제조업 영역을 넓히는 계기가 될 전망이다. 당초 현대중공업터보기계는 울산에 공장을 운영하고 있어 기존 사업장과의 연계성은 물론 임직원들의 거주지 이전에 따른 정주여건 변화와 생활기반 마련 등 여러 현실적인 어려움으로 포항 투자를 결정하는 데 적지 않은 고민이 있었던 것으로 알려졌다.

이에 포항시는 기업의 투자 여건과 내부적인 애로사항을 면밀히 파악하기 위해 관계자들이 직접 기업을 수차례 방문하는 등 적극적인 현장 소통에 나섰다. 이러한 포항시의 진정성 있는 노력과 적극적인 지원 의지는 기업의 투자 부담을 덜고 신뢰를 형성하는 계기가 됐으며, 마침내 현대중공업터보기계가 포항에 새로운 사업 기반을 마련하는 투자 결정을 이끌어 내는 성과로 이어졌다.



이어 9월에는 경북도와 함께 로봇 전문기업 ㈜뉴로메카와 1800억원 규모의 피지컬 AI 로봇 파운드리 구축을 위한 투자협약을 체결했다. 10월에는 희토류 영구자석 제조기업 ㈜케이엠엠아이가 블루밸리국가산단에 3000억원을 투자해 2030년까지 연간 6000t 규모의 생산체계를 구축하기로 했다. 전유헌 케이엠엠아이 대표는 “첨단 소재산업 기반과 우수한 기업 지원 환경을 갖춘 포항은 핵심 소재 경쟁력을 키울 최적의 거점”이라고 말했다.



앞서 지난 7월 광명일반산단에서는 1단계에만 2조원의 민간투자가 투입되는 글로벌 AI 데이터센터가 착공했다. 40㎿ 규모로 고성능 GPU 2만장을 수용할 계획이다. 특히 GPU 2만장을 수용할 수 있다는 것은 단순히 대규모 전산장비를 보유한다는 의미를 넘어 인공지능이 방대한 데이터를 학습하고 복잡한 문제를 동시에 분석할 수 있는 초대형 연산 기반을 확보한다는 점에서 의미가 있다는 평가다. 현재 협의 중인 260㎿ 규모의 2단계 확장까지 이뤄지면 국내 최대 규모의 AI 데이터센터 클러스터로 성장할 것으로 기대된다.



◆철강산업 고도화 및 미래 신산업 육성



포항시는 주력 철강산업의 경쟁력을 높이는 동시에 미래 첨단산업의 성장 기반을 확충하며 기업 투자유치를 뒷받침하고 있다. 먼저 철강산업의 재도약을 위해 고부가가치 제품 생산과 저탄소 생산체계 구축, AI 전환을 추진하고 있다. 블루밸리국가산단에는 고부가가치 철강제품인 수소강관의 시험평가 기반시설을 구축하는 등 지역 철강기업의 품질과 기술 경쟁력을 높이기 위한 노력을 계속하고 있다.



시는 2030년까지 240억원을 들여 국내 유일의 철강 AI 플랫폼인 ‘철강산업 AI 융합실증 허브’를 구축하고 제조 현장의 AI 기술 도입과 공정혁신을 지원할 계획이다. 이와 함께 K스틸법 시행에 발맞춰 ‘저탄소 철강특구’ 지정을 추진하고 수소환원제철 중심의 생산체계 전환과 저탄소·고부가가치 철강산업 클러스터 조성에 힘을 쏟고 있다.



이차전지 분야에서는 지난 7월 ‘K차세대 전기추진선박 글로벌혁신 규제자유특구’ 지정에 따라 배터리 기술을 친환경 선박 분야까지 확장하고 실증과 해외시장 진출을 추진하고 있다. 8월에는 정부의 ‘5극3특’ 국가균형발전전략에 따른 대경권 성장엔진에 이차전지 핵심소재·자원순환 분야가 선정되면서 폐배터리 재활용과 핵심광물 회수 등 산업 전주기 경쟁력을 강화할 기반을 마련했다.



로봇산업 육성도 본격화하고 있다. 지난 9월 로봇 특화단지로 지정되면서 포항의 연구개발 역량과 철강·이차전지 등 제조 기반을 연계한 첨단로봇 산업 생태계 조성에 탄력이 붙었다. 제조 현장의 AI 전환과 로봇 기술개발·실증을 연계해 글로벌 첨단로봇 산업의 거점으로 도약한다는 구상이다. 이와 함께 9월 출범한 ‘K그래핀 상용화 협의체’를 중심으로 첨단 신소재인 그래핀 기술의 실증과 사업화를 추진하며 시장 선점을 위한 기반도 다지고 있다.



시는 국내외 투자유치 활동도 넓혀가고 있다. 이달 초에는 중국을 방문해 LFP 양극재 생산기업의 현장을 둘러보고 투자 협의를 진행했으며 코트라 상하이 무역관과 해외 투자동향 및 기업 정보를 공유하는 등 외국기업의 국내 투자유치를 위한 협력 기반을 강화했다.



◆기업이 투자하고 인재가 머무는 도시로



포항시는 기업이 필요로 하는 전문인력을 적기에 공급하기 위한 인력양성사업도 다각적으로 추진하고 있다. ‘지역산업위기대응 맞춤형 지원사업’을 통해 철강 등 지역 주력산업 재직자의 직무역량 강화 및 직무 전환 교육을 지원하고, 구직자를 대상으로 철강산업 핵심인재와 AI·이차전지·친환경소재 등 미래신산업 전문인력을 양성하고 있다.



또한 ‘기회발전특구 수요맞춤형 지원사업’으로 특구 내 투자기업이 요구하는 맞춤형 교육과정을 운영해 투자기업의 안정적인 인력 확보와 지역 정착을 돕는다. ‘한국배터리아카데미 남부권캠퍼스’를 통해 현장실무형 배터리 인재를 양성해 지역 기업 채용으로 연계하는 등 산업 현장의 수요에 맞춘 다양한 인력양성사업을 펼치고 있다.



시는 인재 양성에도 공을 들이고 있다. 배터리 아카데미와 이차전지 특성화대학원 등을 통해 현장 실무 인력과 석·박사급 전문인력을 양성하고 산학연 협력으로 기업 수요에 맞는 인재 공급체계를 구축하고 있다. 아울러 주거와 교육, 문화·여가 시설을 확충하고 산업단지와 도심을 연결하는 교통망을 개선해 기업과 근로자가 안정적으로 정착할 수 있는 환경을 조성할 방침이다.



포항시 관계자는 “기업 유치를 통해 양질의 일자리를 만드는 것이 지역경제에 새로운 활력을 불어넣는 중요한 원동력”이라며 “기업의 투자가 지역의 일자리와 소득, 소비 확대로 이어지는 성장의 선순환 구조를 만드는 데 최선을 다하겠다”고 말했다.

◆박용선 포항시장 “기업이 먼저 투자하고 인재가 머무는 도시로”

“기업 유치는 양질의 일자리 창출 및 인구 유입을 이끌고 지역경제에 새활력을 불어넣는 핵심 동력입니다.”

박용선(사진) 경북 포항시장은 18일 이같이 밝히며 “기업이 먼저 찾고 투자하고 싶은 도시, 우수한 인재가 모여드는 기업하기 좋은 포항을 만들어가겠다”고 강조했다.

박 시장은 포항 산업의 차별화된 경쟁력으로 오랜 기간 축적해 온 제조업 기반과 세계적 수준의 연구개발 역량을 손꼽았다. 그는 “포항은 철강산업을 중심으로 성장하면서 축적한 제조 역량과 포스텍, 방사광가속기 등 우수한 연구 인프라를 함께 갖추고 있다”며 “이러한 강점을 바탕으로 기존 산업의 경쟁력을 높이고 새로운 산업 분야로 성장의 폭을 넓혀갈 수 있다”고 설명했다.

박 시장은 철강업 등 주력산업의 체질 개선은 물론 미래 신산업 육성을 함께 추진한다는 구상이다. 그는 “철강산업은 급변하는 산업환경에 맞춰 저탄소·고부가가치 중심으로 전환하고, 이차전지를 비롯 미래산업은 기술 경쟁력을 높여 신성장동력으로 키워야 한다”며 “인공지능(AI)과 로봇 등 첨단기술을 기존 제조업에 접목해 산업 전반의 생산성과 경쟁력을 높이는 데도 힘을 쏟겠다”고 말했다.

산업 생태계와의 연결성도 중요한 과제로 제시했다. 그는 “지역이 보유한 연구개발 역량이 연구실에 머무르지 않고 실제 산업 현장에서 활용돼야 한다”며 “연구개발 성과가 실증과 사업화로 이어지고 다시 창업과 기업 성장으로 연결되는 구조를 만들어 기술과 산업이 함께 발전할 수 있도록 하겠다”고 밝혔다.

박 시장은 현장 중심의 행정과 적극적인 소통을 강조했다. 그는 “기업이 투자처를 선택할 때는 산업 기반과 입지 여건뿐 아니라 행정이 얼마나 신속하고 책임감 있게 뒷받침하는지도 중요한 기준이 된다”며 “기업의 목소리를 현장에서 듣고 투자 과정에서 겪는 어려움을 먼저 살펴 기업이 안심하고 투자할 수 있는 여건을 만들어가겠다”고 말했다.

박 시장은 “기업에는 투자할 이유를, 청년에게는 머물 이유를 만들어야 도시가 지속적으로 성장할 수 있다”며 “기업 투자가 양질의 일자리 창출로 이어지고 우수한 인재가 지역에 정착하는 선순환을 통해 포항을 대한민국을 대표하는 기업하기 좋은 도시이자 지속가능한 경쟁력을 갖춘 산업도시로 발전시켜 나가겠다”고 힘줘 말했다.

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