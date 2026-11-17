카카오뱅크가 애플페이 서비스를 시작한다. 현대카드에 이어 국내 금융사 가운데 두 번째이자 은행권 최초다. 주요 카드사들이 비용 부담으로 도입을 미뤄온 가운데 카카오뱅크가 먼저 나서면서 애플페이 도입이 업계 전반으로 확산할지 관심이 쏠린다.



카카오뱅크는 16일부터 애플페이 서비스를 제공한다고 밝혔다. 2023년 3월 현대카드가 국내에 애플페이를 처음 도입한 지 3년8개월 만에 다른 금융사 고객도 애플페이를 쓸 수 있게 됐다.



만 14세 이상 청소년은 카카오뱅크 미니카드로, 신용카드 발급이 어려운 대학생과 사회초년생은 체크카드로 애플페이를 이용할 수 있다. 애플페이는 비접촉(컨택리스) 결제를 지원하는 오프라인 가맹점은 물론 온라인과 앱에서도 쓸 수 있다.



신한카드와 KB국민카드, 비씨카드 등 주요 카드사도 애플페이 도입을 준비하는 것으로 알려졌지만 실제 도입에는 속도를 내지 못하고 있다. 가맹점 수수료 인하로 카드사의 수익 기반이 약해지면서 새로운 결제 서비스를 들이는 비용조차 부담이 되고 있어서다.



한 카드업계 관계자는 “현대카드도 애플페이 도입 초기에는 신규 고객이 크게 늘었지만 몇 달 뒤 평소 수준으로 돌아왔다”며 “애플페이 도입으로 비용은 늘어나는데 수익 증가로 빠르게 이어지기는 어려워 서두르기 쉽지 않다”고 말했다. 카카오뱅크의 도입이 다른 카드사들의 연쇄 도입으로 이어질지는 미지수인 셈이다.



카카오뱅크도 애플페이로 당장 큰 실적 개선을 기대하지는 않는다는 입장이다. 카카오뱅크 관계자는 “애플페이 도입과 관련해 별도의 결제액 증가 목표나 정량적 성과 지표를 설정하지는 않았다”며 “고객의 결제 선택권과 일상 속 금융 편의를 넓히는 데 방점을 두고 있다”고 말했다.

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