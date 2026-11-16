석탄은 세계에서 가장 많이 태우면서…중국이 ‘녹색 패권’ 쥔 비결

중국의 석탄화력발전소와 녹색산업 성장을 표현한 사진. AI 생성 이미지

세계 석탄 소비량의 56% 이상을 차지하는 중국은 동시에 전 세계 전기차의 약 75%를 생산하는 녹색산업 강국이다. 화석연료에 크게 의존하면서도 태양광·풍력·전기차·배터리 등 친환경 산업에서는 세계 시장을 주도하고 있다.

저자 최승철은 이처럼 상반된 중국의 두 얼굴에 주목해 지난 15여년간 중국이 추진해 온 환경·에너지 정책과 산업구조 개편 과정을 추적한다. 중국은 고도성장 과정에서 막대한 에너지를 소비하는 제조업 중심의 경제구조를 형성했다. 지역 간 불균형은 커졌고 대기오염도 심각해졌다. 석탄은 산업화를 뒷받침한 핵심 에너지원이었지만, 그 과정에서 심각한 환경오염 문제를 야기했다.

중국은 2013년부터 에너지 소비구조를 바꾸고 환경 규제를 강화했다. 2020년에는 탄소중립 목표를 선언하며 재생에너지 확대와 녹색산업 육성에 속도를 냈다. 저자는 이 과정에서 중앙정부가 방향을 제시하고 지방정부가 현장에서 실행하며 기업이 투자에 나서는 방식에 주목한다. 특히 탄소중립 목표를 구체적인 실행 계획으로 옮긴 ‘1+N’ 정책 체계를 주요 사례로 다룬다.

최승철 / 에코퓨처스 / 2만원

중국의 변화는 태양광과 풍력 발전 설비를 확대하는 데 그치지 않았다. 전기차와 배터리를 중심으로 관련 산업이 빠르게 성장했고, 전력망 재편과 녹색 물류, 탄소금융 등으로 변화가 확산됐다. 중국이 녹색산업 강국으로 떠오른 것은 기술력뿐 아니라 정부의 정책과 기업의 투자, 시장과 공급망이 함께 성장한 결과였다.

그러나 중국의 녹색산업 성장이 곧 에너지 전환의 완성을 의미하는 것은 아니다. 재생에너지 설비가 빠르게 늘어나고 있지만, 석탄에 대한 높은 의존도는 여전히 풀어야 할 숙제다. 재생에너지 확대에 발맞춰 안정적인 전력 공급 체계를 갖추는 일도 쉽지 않다. 여기에 녹색산업의 공급 과잉과 국가 간 무역 갈등까지 중국이 넘어야 할 산은 적지 않다.

책의 시선은 결국 한국으로 향한다. 중국의 성공 방식을 그대로 따라 하자는 이야기가 아니다. 우리 산업구조와 지역 여건에 맞는 에너지 전환 전략을 마련하고, 정부의 정책 목표가 기업의 투자와 지역 현장의 실질적인 변화로 이어져야 한다는 것이다. 탄소중립은 단순히 화석연료를 줄이고 재생에너지를 늘리는 문제가 아니다. 산업 경쟁력과 에너지 안보를 지키고, 급변하는 세계 경제 질서에 어떻게 대응할 것인가의 문제이기도 하다.

저자는 조선시대 율곡 이이의 개혁론을 꺼내 든다. 율곡 이이는 변화하는 국제 정세에 대비해 제도와 정책의 개혁을 촉구했다. 하지만 당시 조정은 당파적 이해관계와 기존 질서에 얽매여 개혁의 목소리를 외면했고, 이후 조선은 임진왜란이라는 국난을 맞았다. 수백 년 전의 경고는 오늘날 기후위기와 에너지 전환의 시대에도 유효하다. 변화의 신호를 읽고도 대응을 미룬다면 우리는 어떤 대가를 치르게 될까.

“경고를 무시한 대가는 언제나 뒤늦게, 그러나 훨씬 더 큰 충격으로 찾아온다.”

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지