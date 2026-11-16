코레일유통물류, 지역사회 나눔 실천…경북도지사 표창 수상

코레일유통물류(가칭) 대구경북본부가 지역사회 나눔과 자원봉사 활성화에 기여한 공로로 경상북도지사 표창을 받았다.

16일 코레일유통물류에 따르면 대구경북본부는 지난 13일 열린 ‘2026 경상북도 자원봉사대회’에서 재난 피해 지원과 지역경제 활성화 등 다양한 사회공헌활동을 펼친 공로를 인정받아 표창을 수상했다.

백 본부장(가운데)이 표창장을 받은 뒤 기념사진을 찍고 있다. 코레일유통물류 제공

대구경북본부는 올해 인구감소지역인 영양군과 봉화군의 전통시장에서 물품을 구매해 지역 취약계층에 기부하는 등 지역경제 활성화에 나섰다. 유·아동 체험 프로그램 후원과 청소년 장학사업도 추진하고 있다.

지난 4월부터 7월까지는 ‘사랑의 한 컷, 행복한 만찬’ 프로그램을 후원해 안동시·상주시·예천군의 우수 자원봉사자와 다자녀·다문화 가족 등을 대상으로 가족사진 촬영을 지원했다.

지난해에는 안동·의성·청송 지역 대형산불 피해 이재민과 자원봉사자, 소방관 등을 위해 간식과 생수 등 물품 2만개를 지원하며 피해지역의 일상 회복을 도왔다.

백승기 코레일유통물류 대구경북본부장은 “지역사회가 필요로 하는 다양한 사회공헌활동을 통해 지역과 함께 성장하고 나눔을 실천해 나가겠다”고 말했다.

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