CJ 올리브영, 3분기 매출 1.7조원…순이익은 ↓

CJ올리브영이 외국인 관광객 매출 증대 등에 힘입어 3분기 1조7000억원대 매출을 기록했다. 전체 매출도 5조원을 넘어섰다. 다만 해외 투자 비용이 반영되면서 순이익은 감소했다.

16일 금융감독원 전자공시시스템에 공시된 CJ 분기보고서에 따르면 CJ올리브영의 3분기 별도 매출은 1조7290억원으로 전년 동기 대비 11% 증가했다. 1~3분기 누적 매출은 5조639억원으로 5조원을 넘어섰다.

외국인 관광객 매출 증대가 전체 매출 성장을 이끌었다. 올해 외국인 오프라인 매출은 글로벌택스프리 기준으로 전년보다 3개월 빠른 지난 8월 1조원을 넘어섰다. 해외 사업도 매출 증가에 기여했다. 미국 현지 매장 2곳과 세포라 오프라인 매장 580여곳 및 온라인몰에서 운영하는 ‘올리브영 K뷰티에딧’, 동남아 세포라 매장 협업 등이다.

순이익은 감소했다. 3분기 순이익은 1388억원으로 전년 동기 대비 8.4% 감소했다. 회사는 북미 오프라인 매장 출점과 물류 거점 구축, 해외 물류비와 마케팅비 등 사업 확대에 따른 선제적 비용 지출이 반영된 결과라고 설명했다.

올리브영 관계자는 “국내 온오프라인 채널의 유기적인 시너지와 해외 현지 매장 출점, 글로벌 유통망 입점 등 해외 사업 확대로 국내외에서 균형 있는 성장을 이어갈 수 있었다”며 “K뷰티 대표 플랫폼으로서 글로벌 경쟁력을 높이고 입점 브랜드사와 동반성장 생태계를 구축해 K뷰티 산업 저변을 넓혀 나가겠다”고 말했다.

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