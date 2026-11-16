대구시가 내년도 국비 10조원 시대를 열기 위해 국회 내 전진기지를 구축하고 본격적인 예산 확보전에 돌입했다.

대구시는 국회 예산결산특별위원회 소속 국민의힘 강대식 의원실에 ‘국비캠프’를 설치하고 16일부터 본격적인 운영에 들어갔다고 밝혔다.

심영재 시 행정부시장을 비롯한 시 관계자들이 16일 오전 국회 강대식 의원실에 국비 캠프를 설치한 이후 기념촬영을 하고 있다. 대구시 제공

국비캠프는 국회 예산안 심사 과정에서 대구시 주요 국비 사업의 심사 동향을 실시간으로 파악하고, 사업별 쟁점에 신속하게 대응하기 위한 핵심 거점이다. 캠프는 내년도 예산안 심사가 최종 마무리될 때까지 상시 운영된다.

캠프 가동 첫날인 이날 심영재 시 행정부시장이 국회를 찾아 전방위적인 설득 행보에 나섰다. 심 부시장은 먼저 대구 지역 국회의원 14명의 의원실을 차례로 방문해 내년도 국비 증액 건의 사업을 상세히 설명하고 적극적인 지원을 당부했다. 이어 더불어민주당 권칠승 정책위의장실과 임미애 의원실도 잇달아 찾아 지역 현안 사업을 설명하며 여야를 넘어선 초당적인 협조를 요청했다.

정부 예산 당국과의 소통도 강화했다. 심 부시장은 국회 예산 심사 과정에서 정부 측 증액 동의권을 쥐고 있는 기획예산처 핵심 관계자 4명과 간담회를 가졌다. 심 부시장은 이들에게 대구시 주요 사업의 당위성을 알리며 정부 차원의 긍정적인 검토와 협조를 거듭 요청했다.

대구시는 현재 △미래신산업 육성 △교통∙사회간접자본(SOC) 확충 △시민 안전 강화 등 58개 주요 사업에서 총 2523억원의 국비를 추가로 확보하기 위해 국회와 정부를 상대로 총력전을 펼치고 있다. 심영재 시 행정부시장은 “여야 정치권 및 정부 부처와 긴밀히 소통하고 시의 모든 행정력을 집중해 내년도 국비 10조원 시대를 반드시 열겠다”고 강조했다.

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