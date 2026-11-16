[인사] 롯데그룹 외

롯데그룹 <대표이사·단위조직장 승진> ◆롯데캐피탈 대표이사 △사장 추광식 ◆롯데케미칼(주) 첨단소재사업 대표이사 △부사장 주우현 ◆롯데중앙연구소 연구소장 △전무 윤원주 ◆롯데홈쇼핑 대표이사(내정) △전무 박재홍 ◆LC USA 대표이사 △전무 권조현 ◆롯데엠시시(주) 대표이사 △전무 박경선 ◆LC Indonesia 대표이사(내정) △전무 곽기섭 ◆롯데건설(주) CM사업본부 대표 △전무 김진 ◆롯데글로벌로지스(주) 대표이사(내정) △전무 권순근 ◆(주)롯데자이언츠 대표이사(내정) △전무 권정근 ◆롯데멤버스(주) 대표이사 △전무 박종남 ◆(주)롯데아사히주류 대표이사 △상무 최준영 <대표이사·단위조직장 보임> ◆호텔롯데 대표이사(내정) △사장 박두환 ◆롯데에너지머티리얼즈 대표이사(내정) △부사장 황민재 ◆롯데상사(주) 대표이사(내정) △전무 이동진 ◆한국후지필름(주) 대표이사(내정) △전무 김진엽 ◆롯데지주(주) 경영혁신실장 △전무 김영혁 ◆롯데지주(주) 재무혁신실장 △전무 김원재 ◆롯데지주(주) HR혁신실장 △전무 배교 ◆롯데지주(주) 경영개선실장 △전무 김기순 ◆롯데지주(주) 커뮤니케이션실장 △전무 이강훈 <사별 승진> ◆롯데웰푸드(주) △전무 이석렬 △상무 김도형 이기훈 이진수 △상무보 김진석 김희철 도은태 박재희 방지홍 ◆롯데웰푸드(주) 푸드사업부 △상무보 고승완 김동욱 이영국 조성훈 ◆롯데칠성음료(주) △전무 이창환 △상무 임준범 △상무보 권선인 김의호 이준민 ◆롯데지알에스(주) △상무 양정종 △상무보 서호진 이장근 이혁중 ◆롯데중앙연구소 △상무 장종태 ◆롯데쇼핑(주) 백화점사업부 △전무 강우진 △상무 김상호 윤형진 △상무보 김시환 양성진 이호비 임준묵 정인호 ◆롯데쇼핑(주) 마트사업부 △상무 배효권 진주태 홍재환 △상무보 강기천 김건식 이용호 이창길 정의석 정혜연 하승현 ◆롯데홈쇼핑 △상무 이동규 △상무보 김동원 김준상 손충환 정선영 ◆롯데하이마트(주) △전무 문병철 △상무 이용우 △상무보 김승근 윤신정 이언석 ◆(주)코리아세븐 △상무 강병훈 박찬호 △상무보 유병화 이승현 전일현 ◆(주)호텔롯데 △전무 권정근 △상무 김재환 두경태 조창용 △상무보 김범석 박희영 이상훈 이준혁 ◆(주)호텔롯데 롯데면세점 △전무 안대현 △상무 남궁표 △상무보 박영빈 서홍석 전도일 ◆(주)호텔롯데 롯데월드 △상무 김경범 △상무보 안태환 전소영 ◆롯데케미칼(주) 화학군 PSO △상무 김형주 윤차중 △상무보 송정섭 ◆롯데케미칼(주) 기초소재사업 △전무 곽기섭 △상무보 김종일 이영훈 이재주 ◆롯데케미칼(주) 첨단소재사업 △전무 신승식 △상무 박진석 △상무보 김창훈 유재욱 이상화 ◆롯데정밀화학(주) △상무 김주용 △상무보 박주현 송민규 ◆롯데이네오스화학(주) △상무 황학진 △상무보 손의락 ◆롯데엠시시(주) △상무보 홍정철 ◆롯데에너지머티리얼즈(주) △상무 이윤형 조계연 △상무보 황국태 ◆롯데알미늄(주) △상무 김광현 △상무보 이현수 ◆롯데건설(주) △전무 강민종 △상무 이대풍 △상무보 구동욱 김승현 김홍일 박정대 박찬수 이용혁 전태중 최윤진 홍효정 ◆롯데건설(주) CM사업본부 △상무보 박주현 ◆롯데글로벌로지스(주) △상무 조윤철 △상무보 류시형 민경원 전우영 ◆롯데이노베이트(주) △상무 김근배 박성오 △상무보 박재상 박헌권 ◆(주)대홍기획 △상무 박승규 △상무보 이현철 최모세 ◆롯데캐피탈(주) △상무 김남희 △상무보 박지환 ◆롯데물산(주) △상무보 임종욱 ◆캐논코리아(주) △상무 김정민 김정현 ◆한국후지필름(주) △상무보 노희원 ◆롯데컬처웍스(주) △상무보 이재훈 ◆롯데멤버스(주) △상무보 남궁민석 엄인욱 ◆롯데벤처스(주) △상무보 원지택 ◆롯데바이오로직스(주) △상무보 김혜미 ◆롯데지주(주) △전무 배극소 정경운 △상무 김성진 김춘식 이영노 정성윤 △상무보 권용식
대신파이낸셜그룹 <대신증권> ◆상무 신규 선임 △Wholesale부문장 장준필 △IPO부문장 김경순 △동부WM부문장 권현미 △재경2WM부문장 이은석 ◆전무 승진 △Club1962센터장 김광혁 △비서실장 김성균 △금융소비자보호부문장(CCO) 최광철 △감사부문장 최대경 △PF2부문장 김상혁 △재경1WM부문장 김영천 ◆전무 전보 △PF총괄 권택현 △투자운용부문장 정연우 △기업금융1부문장 나유석 △영업추진부문장 강준규 △경영지원부문장 이홍훈 △경영기획부문장(CSO, CFO) 조상규 △고객자산부문장 박정환 △기업금융2부문장 박석원 △감사부문장 최대경 ◆상무 전보 △장기투자본부장 김영일 <대신에프앤아이> ◆전무 승진 △경영기획본부장 송종원 <대신자산신탁> ◆상무 신규 선임 △경영지원부문장 양승관 ◆이사대우 신규 선임 △신탁사업1부문장 박교익 ◆전무 승진 △리스크관리부문장 장중식 △리츠투자부문장 신제현 <대신자산운용> ◆상무 신규 선임 △마케팅부문장 김영근 <대신저축은행> ◆상무 신규 선임 △영업2본부장 이형 ◆이사대우 신규 선임 △리스크관리본부장 윤성준 ◆전무 승진 △경영지원본부장 정민욱 ◆이사대우 전보 △감사담당 이종온 <대신프라퍼티> ◆대표이사 신규 선임 △대표이사 김민중 ◆전무 승진 △김동훈 ◆상무 전보 △홍재근 <대신경제연구소> ◆전무 승진 △ESG컨설팅총괄부문장 김명국
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