美 항공대란 놓고 트럼프·민주당 “네 탓” 공방

최근 미국 전역에서 발생한 항공기 이륙 전면 중단 사태를 두고 도널드 트럼프 대통령과 민주당이 ‘네 탓’ 공방을 벌이고 있다. 트럼프 대통령은 조 바이든 행정부를 사태의 원인으로 지목했고, 민주당은 트럼프 행정부를 강력 비판하며 의회 차원의 책임 규명과 감독 강화를 예고했다.



트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “바이든 행정부는 연방항공청(FAA)의 재앙이었다. 그들이 손대는 모든 것이 잘못됐다”고 비판했다. 이어 바이든 행정부가 노후한 항공관제시스템 개선작업을 “수년이나 뒤로 미뤘다”고 주장했다.

트럼프 대통령은 15일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 “바이든 행정부는 연방항공청(FAA)의 재앙이었다. 그들이 손대는 모든 것이 잘못됐다”고 비판했다. 사진은 지난 6일 백악관 집무실 책상에 거부권을 뜻하는 'VETO'라고 적힌 모자를 올려두고 발표하고 있는 트럼프. AP=연합뉴스

트럼프 행정부는 항공관제통신망 현대화를 위한 추가 예산을 요구하며 민주당을 압박했다. 숀 더피 교통부 장관은 이날 CNN방송에서 항공대란 문제 해결을 위해 자신이 책임을 지겠다면서도, 전임 정부로부터 낡은 시스템을 물려받은 탓이라고 했다. 아울러 더피 장관은 500억달러(약 67조원) 추가 예산 배정을 의회에 요구했다.



반면 민주당은 이번 사태의 원인을 트럼프 행정부로 지목했다. 하원 국토안보위원회 소속 민주당 의원들은 트럼프 행정부가 “전국의 하늘길을 마비시켰다. 민주당이 이 사태를 덮고 넘어갈 것이라고 생각한다면 오산”이라고 비판했다. 그러면서 “모든 문서와 이메일을 보존하라. 곧 (의회의) 감독이 있을 것”이라고 했다. 민주당의 한국계 정치인 댄 고 연방하원의원 당선인도 언론 인터뷰에서 “바이든 전 대통령은 FAA뿐 아니라 1조달러가 넘는 인프라 사업에도 역사적인 규모의 예산을 확보했는데, 트럼프 대통령이 뒤집은 것”이라고 비판했다.

지난 13일 미 전역에서 발생한 항공 이륙 중단의 여파는 사흘째 이어지고 있다. 이날도 오전에만 1300편이 넘는 항공편이 취소됐다. 사흘간 누적 결항 규모는 1만6900편에 달한다. 항공사들은 주말 내내 운항 일정 복구에 나섰지만 정상화에 어려움을 겪고 있는 상황이다.



미 FAA에 따르면 이번 사태는 노후 통신망을 현대화하기 위해 새 장비를 설치하는 과정에서 아칸소주와 텍사스주의 시설 2곳에서 과도한 데이터가 발생해 전국 항공관제통신망에 과부하가 걸리면서 발생했다. 워싱턴포스트(WP)는 수년 전부터 전국적인 항공통신 장애가 발생할 수 있다는 미 의회와 항공안전 전문가들의 경고가 여러 차례 있었다면서 이번 항공대란은 예견할 수 있었던 사고라고 지적했다.

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