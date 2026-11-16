iM에셋자산운용·iM증권, 전주에 사무소 동시 개소

iM금융그룹 계열 자산운용사와 증권사 두 곳이 전북 전주에 나란히 사무소를 열고 지역 금융시장 진출에 나섰다. 국민연금공단과 금융기관 간 협력 기회가 확대되면서 전북을 자산운용 중심지로 육성하려는 움직임에도 힘이 실릴지 주목된다.

16일 전북 전주에서 열린 iM에셋자산운용과 iM증권 전주사무소 개소식에서 황병우 iM금융지주 회장, 박태동 iM증권 대표이사, 권정훈 iM에셋자산운용 대표이사(왼쪽 네 번째부터) 등이 고정삼 전북도 피지컬AI경제부지사(〃두 번째), 김성주 국민연금공단 이사장(〃세 번째)와 함께 테이프를 자르고 있다. 전북도 제공

iM에셋자산운용과 iM증권은 16일 전주시 덕진구에 전주사무소를 개소했다. 이날 개소식에는 황병우 iM금융지주 회장과 권정훈 iM에셋자산운용 대표이사, 박태동 iM증권 대표이사, 김성주 국민연금공단 이사장, 고정삼 전북도 피지컬AI경제부지사 등이 참석했다.

iM금융그룹은 iM금융지주를 중심으로 은행·증권·보험·자산운용·캐피탈 등 금융사업을 아우르는 종합금융그룹이다. 1967년 설립된 대구은행을 모태로 성장했으며, 대구은행은 2024년 시중은행으로 전환하면서 iM뱅크로 이름을 바꿨다. 주요 계열사로는 iM뱅크와 iM증권, iM라이프, iM캐피탈, iM에셋자산운용 등이 있다.

이번에 전주사무소를 연 iM에셋자산운용은 주식과 채권, 부동산 등 대체자산을 비롯한 다양한 자산을 운용하고 투자자문·일임 업무를 하는 종합 자산운용사다. iM증권은 주식·채권 등 금융투자상품의 매매와 중개를 비롯해 자산관리, 기업금융(IB), 투자자문 등의 업무를 수행하는 증권사다.

이번 개소는 iM금융그룹 계열 자산운용사와 증권사가 동시에 전주에 거점을 마련했다는 점에서 의미가 있다. 두 회사는 국민연금공단과 소통하며 각 사의 전문성을 활용한 업무를 수행하고, 지역 금융기관과의 협력 기회도 모색할 계획이다.

전북도는 두 사무소의 안정적인 정착을 지원하고 금융기관 간 협력을 확대해 지역 금융산업 기반을 강화할 방침이다.

고정삼 전북도 피지컬AI경제부지사는 “iM그룹이 국민연금공단과의 협력을 바탕으로 전북 금융산업 발전에 힘을 보태주길 기대한다”고 말했다.

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