JTBC, IOC와 올림픽 중계권 계약 해지

기업회생 절차를 밟고 있는 종합편성채널 JTBC가 결국 올림픽 중계권을 포기했다.



JTBC는 16일 “올림픽 중계 사업을 지속하기 어려워짐에 따라 당사와 국제올림픽위원회(IOC)와의 중계권 계약이 해지됐다”고 밝혔다. 계약해지에 따른 영업외손실은 3분기 공시에 포함된다.



JTBC는 최근 몇 년간 국제대회 중계권을 공격적으로 확보해왔다. 동·하계 올림픽은 2026년부터 2032년까지, 월드컵은 2026년부터 2030년까지 단독 중계권을 따냈다. 그러나 높은 중계권료에 재무 부담이 뒤따랐고, 중계권 재판매에도 난항을 겪으면서 경영난으로 이어졌다.



이번 계약해지에 따라 2028년 열리는 로스앤젤레스(LA) 올림픽 등 향후 대회 중계는 새로운 중계권 매입 매체나 컨소시엄이 맡게 된다. JTBC는 중계권 해지에 따른 제반 문제를 정리하기 위해 IOC와 소통을 이어갈 방침이다. JTBC는 “계약해지에 따른 비용은 3분기 회계 처리에 이어 향후 인가되는 회생계획에 따라 결정될 예정”이라며 “회생 절차에 따라 예정됐던 손실을 회계 반영함으로써 자금 불확실성을 해소하고, 본업을 기반으로 한 영업이익 증가세를 이어갈 것”이라고 밝혔다.



한편 JTBC는 지난 9일 매각 공고를 내고 제3자 배정 방식의 유상증자와 회사채 발행 등을 통한 외부 자본 유치에 나선 상태다. 인수의향서 접수와 예비실사를 거쳐 내년 1월 중 우선협상대상자를 선정할 계획이다. JTBC는 지난 6월 206억원 규모 유동화 차입금을 상환 못해 채무불이행을 선언했고, 서울회생법원은 8월28일 회생 절차 개시를 결정한 바 있다.

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