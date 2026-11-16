크리스마스 분위기 더하고 한정판·공연까지…유통업계, 연말 소비 공략

연말을 앞두고 유통업계가 체험형 공간과 홀리데이 한정판, 할인 행사 등을 앞세워 소비 수요 공략에 나섰다.

사진 = 시몬스 제공

16일 업계에 따르면 시몬스는 경기도 이천의 복합문화공간 시몬스 테라스를 중심으로 체험형 마케팅을 강화하고 있다. 지난달 30일부터 대형 크리스마스트리와 조명을 활용한 '크리스마스 트리 및 일루미네이션' 행사를 진행하고 있으며, 오는 12월 27일까지 방문객들에게 겨울철 볼거리를 제공한다.

올해는 8m 높이의 대형 트리를 비롯해 별빛 조명과 음악에 맞춰 조명이 반짝이는 라이팅 쇼 ‘트윙클 타임’ 등을 마련했다. 시몬스 본사 건물 외벽에는 고보라이트 조명 연출도 처음 선보였다.

오는 12월 19일까지는 매주 토요일 ‘일루미네이션 콘서트’도 개최한다. 딘딘, 존박, 케이시, 박재정 등 다양한 아티스트가 참여하며, 공연은 무료로 관람할 수 있다. 시몬스에 따르면 일루미네이션 행사 시작 이후 첫 주말 방문객 수는 행사 시작 전 주말보다 약 2배 늘었다.

시몬스 테라스 내 카페인 시몬스 그로서리 스토어도 겨울 시즌 음료와 디저트를 새롭게 선보이며 방문객들의 발길을 끌고 있다. 펌킨 스파이스 라떼와 바나나 푸딩 라떼 등 음료 3종과 케이크, 붕어빵 등을 마련했다. 볼거리와 먹거리를 결합해 매장을 단순한 판매 공간이 아닌 연말 나들이 장소로 활용하는 전략이다.

LF의 비건 뷰티 브랜드 아떼. LF 제공

한정판 상품 출시도 이어지고 있다. LF의 비건 뷰티 브랜드 아떼는 16일 카카오톡 선물하기에서 홀리데이 한정판 '스노우 빌리지 에디션'을 단독 출시했다.

눈 내린 마을을 콘셉트로 파란색과 흰색을 활용한 패키지를 적용하고, 눈 내린 집 모양의 기프트박스와 스노우 캡, 눈꽃 거울 키링 등을 함께 구성했다. 오는 23일까지 일부 세트를 최대 47% 할인 판매하며 구매 금액에 따라 화장품과 상품권 등을 증정한다.

기존 인기 제품의 판매 성과도 연말 선물 마케팅에 활용하고 있다. 아떼의 '립 글로이밤'은 지난 5일까지 카카오톡 선물하기 누적 판매량 20만개를 넘어섰으며, 올해 1~9월 매출은 전년 동기 대비 280% 증가했다.

주얼리 브랜드 디디에 두보도 브랜드 모델 고윤정과 함께한 '2026 홀리데이 캠페인'을 공개하고 연말 선물 시장 공략에 나섰다. 선물 리본 매듭에서 영감을 얻은 목걸이와 귀걸이 등 신제품을 선보이고, 시즌 한정 기프트 패키지를 마련했다. 랩 그로운 다이아몬드를 활용한 제품을 통해 특별한 선물을 찾는 소비자들의 수요를 겨냥했다.

가격 경쟁력을 앞세운 할인 행사도 한창이다. ABC마트는 오는 12월 10일까지 연말 결산 할인 행사 ‘블랙ABC데이’를 진행한다. 전국 매장과 온라인몰 아트닷컴에서 나이키, 아디다스, 뉴발란스, 푸마 등 150여개 브랜드의 신발과 의류를 최대 70% 할인 판매한다.

온라인몰에서는 매일 오전 11시와 오후 5시 선착순 할인 쿠폰을 발급하고, 오전 11시부터 오후 2시까지 타임딜도 운영한다. 멤버십 고객을 대상으로 할인 쿠폰과 경품 행사도 마련했다. 코미디언 김규원을 모델로 기용해 광고와 짧은 영상 콘텐츠를 선보이는 등 할인 행사에 재미 요소도 더했다.

업종 간 협업을 통한 이색 상품 마케팅도 눈길을 끈다. 국순당의 ‘국순당 쌀 바밤바밤’은 막걸리와 아이스크림 브랜드 바밤바의 협업 제품으로, 2021년 한정판으로 처음 출시된 이후 정식 제품으로 전환됐다. 출시 5년 만에 누적 판매량 1000만병을 돌파했으며, 국순당은 출시 5주년을 맞아 공주산 밤 페이스트를 적용하고 제품 디자인을 바꿨다.

이구홈 성수 매장 현장 사진. 29CM 제공

한편 방한 외국인 관광객의 쇼핑 수요를 겨냥한 오프라인 매장 마케팅도 확대되는 추세다. 무신사가 운영하는 라이프스타일 편집숍 29CM 이구홈은 올해 1월부터 11월 10일까지 누적 방문객 309만명을 기록했다. 올해 5~10월 5개 매장의 외국인 매출 비중은 평균 40%대를 나타냈으며, 성수 1호점은 10월 외국인 매출 비중이 66%를 넘어섰다.

29CM는 매장별 상권과 고객 특성에 따라 주방용품, 디자인 문구, 반려동물 용품 등 상품 구성을 차별화하고 있다. 입점 브랜드의 약 70%가 국내 브랜드인 만큼 외국인 관광객에게 한국 라이프스타일 상품을 소개하는 쇼핑 거점으로도 활용하고 있다.

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