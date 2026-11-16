“농사는 1년에 한 번 돈 번다”라는 말, 충북 진천에선 옛말 되나

벼농사 짓는 농민에게 봄은 돈이 나가는 계절이다. 종자와 비료를 사고 일손을 빌리는 데 목돈이 들지만 쌀 판매대금은 가을이 지나야 들어온다. 그 사이를 버티려고 대출을 받는 농가가 적지 않다.

충북 진천군이 이런 오랜 숙제를 풀겠다며 ‘월급제’를 꺼냈다. 군은 16일 군청에서 농협진천군지부, 관내 지역농협과 ‘진천형 농업인 월급제’ 업무협약을 맺었다.

충북 진천군이 16일 군청에서 농협진천군지부, 관내 지역농협과 ‘진천형 농업인 월급제’ 업무협약을 맺었다. 진천군 제공

구조는 목돈 대출 대신 월급처럼 나눠 받는 방식이다. 지역농협과 출하약정을 맺은 벼 재배 농가가 약정한 수매예정 금액의 50% 안에서 3월부터 10월까지 8개월 동안 매달 30만~250만원을 미리 받는다. 가을 수확 뒤 쌀값에서 이미 받은 만큼을 빼고 정산한다.

눈여겨볼 대목은 재원이다. 군이 현금을 직접 나눠주지 않는다. 진천·덕산·초평·문백·이월·광혜원 6개 농협이 자체 자금으로 먼저 지급하고 군은 그 자금에 붙는 이자를 보전한다. 군은 이를 위해 내년 예산에 1억5000만원을 반영할 계획이다. 농가가 이자 걱정 없이 선지급을 받게 하면서 군 재정 부담은 이자분으로 한정한다.

월급제는 김명식 진천군수의 민선9기 공약이다. 수확기 전 소득 공백을 완화하고 금융비용을 절감과 안정적인 영농 기반 마련 등에 도움을 주겠다는 구상이다.

군은 대상자 선정 기준과 지급 정산 절차 등 세부 운영체계를 정비하고 농업인 참여 홍보에 나서기로 했다. 또 사업 성과와 지역 여건 등을 고려해 대상 품목과 참여 범위를 단계적으로 확대하는 방안도 검토할 예정이다.

김 군수는 “수확기까지 소득을 기다려야 하는 농업인들의 현실적인 어려움을 덜기 위한 제도”라고 말했다.

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