함파트너스, 유니클로·한국맥도날드·폴스타 등 캠페인으로 한국PR대상 8개 부문 최우수상

홍보 마케팅 회사 함파트너스가 한국PR협회가 주최한 '제34회 한국PR대상'에서 고객사·파트너사와 함께 수행한 프로젝트로 8개 부문 최우수상을 받았다고 16일 밝혔다.

함파트너스 제공

수상 분야는 공익캠페인, ESG/CSR/CSV 커뮤니케이션, 기업 마케팅PR, AI 기반 PR테크, 이벤트/스폰서십, 이미지 PR이다. 이 가운데 유니클로 코리아의 사회공헌 커뮤니케이션과 한국맥도날드의 고객 참여형 CSR 캠페인이 각각 최우수상을 받았다.

공익캠페인 부문 최우수상은 유니클로 코리아의 '모두의 더 나은 일상 유니클로 사회공헌 커뮤니케이션'이 받았다. '모두에게 더 나은 일상을 제공한다'는 라이프웨어(LifeWear) 철학에 따라 진행한 사회공헌 홍보 프로젝트다. 미래 세대 교육지원사업 '천천히 함께'와 장애인 의류 리폼을 돕는 '장애인의류리폼지원'을 알렸다. 두 사업은 유니클로의 핵심 가치 '모두를 위한 옷(MADE FOR ALL)'을 반영한 사회공헌사업이다.

함파트너스는 매체별 특성에 맞춰 취재를 지원했고, NGO 파트너와 분야별 전문가, 글로벌 임원의 발언으로 사업 가치를 설명했다. 브랜드 공식 SNS, 온라인 스토어, 오프라인 매장에서도 활동과 성과를 알렸다. 심사에서는 글로벌 브랜드가 한국 사회의 필요에 맞춰 변화를 만들고 있다는 점을 전달해 유니클로의 진정성과 기업시민으로서의 책임감을 알렸다는 평가가 나왔다.

ESG/CSR/CSV 커뮤니케이션 부문 최우수상은 한국맥도날드의 '걸으며 나누는 기쁨, 맥도날드 해피워크'가 받았다. 가족이 함께 걷는 경험을 중증 환아 가족을 위한 나눔으로 연결한 고객 참여형 CSR 캠페인이다. 참가비 전액을 RMHC Korea에 기부하는 구조로, 참가자의 참여가 곧 환아 가족 지원이 되도록 했다. '가족의 행복한 경험이 또 다른 가족의 내일을 돕는다'는 메시지 아래 참가자, 앰배서더, 환아 가족의 이야기를 전했다.

2026년 해피워크에는 역대 최대인 6000명이 참여했고, 기부금도 역대 최대인 2억 8467만원이 모였다. 보도는 총 216건이었다.

브랜드 마케팅 분야에서는 네스프레소 코리아의 '네스프레소 버츄오 월드'가 기업 마케팅PR 소비재 부문 최우수상을 받았다. 폴스타 코리아의 '기업 브랜드 전략/고객 경험으로 구현하고 소통하다: 폴스타 런칭'은 IT/테크/가전 부문 최우수상에 선정됐다. 폴스타 프로젝트는 ‘Premium to Luxury’를 중심으로 미디어 데이와 VIP 나이트에서 브랜드 비전을 전했고, 이후 전시장 추가 오픈과 고객 경험 확대로 소통을 이어갔다.

노션코리아와 진행한 '내 손으로 만드는 AI 에이전트'는 이벤트/스폰서십 부문, 한세실업·한세예스24홀딩스와 진행한 ‘WEAR THE FUTURE, 휴먼노이드 의류 프로젝트'는 이미지 PR 부문에서 최우수상을 받았다.

AI 기반 PR테크 부문 최우수상은 함파트너스가 스카이벤처스와 개발한 ‘BRINT, GEO Intelligence 솔루션'이 받았다. 생성형 AI 안에서 브랜드의 노출, 위치, 인용 출처, 추천 가능성을 분석하고 GEO 분석으로 브랜드 경쟁력을 진단하는 AI 기반 PR 인텔리전스 서비스다. 함파트너스의 PR 전략·콘텐츠 역량에 AI 분석 기술을 결합해, 브랜드 경쟁력 관리 범위를 생성형 AI 환경까지 넓혔다.

기업 마케팅PR 엔터테인먼트/문화/스포츠 부문 최우수상은 스카이벤처스와 함께한 ‘AI를 활용한 엔터테인먼트사 아티스트 맞춤 대국민 소통 캠페인'이 받았다. 아티스트 관련 이슈가 빠르게 퍼지는 산업 특성에 맞춰 AI 기반 위기관리 솔루션을 개발해 활용했다. 이 솔루션은 실시간 모니터링, 위기 징후 사전 포착, 대응 콘텐츠와 대응 경과 관리를 한 번에 지원한다. 이를 바탕으로 이슈에 선제적으로 대응하고 아티스트별 상황에 맞는 소통과 평판관리를 했다.

한국PR대상은 우수한 PR 사례를 발굴하고 PR 산업의 발전과 활동의 질적 향상을 도모하는 국내 대표 PR 시상식이다. 제34회 시상에서는 전문성, 완성도, 창의성, 시의성, 성과를 기준으로 PR 활동이 공중의 이해와 참여를 이끌고 조직과 사회의 신뢰 형성에 기여했는지를 평가했다.

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