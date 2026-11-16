어깨동무 연예인봉사단, 글로벌 자선콘서트 개최…장애·비장애 예술인 한 무대

어깨동무 연예인봉사단이 국제 비정부기구(NGO), 문화예술 공익법인과 협력해 장애·비장애 예술인이 함께하는 글로벌 자선콘서트를 연다.

어깨동무 연예인봉사단(단장 박형석)은 오는 12월 3일 오후 3시부터 6시까지 서울 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 세계장애인의 날 기념 글로벌 자선콘서트 ‘ONE HEART, ONE WORLD(하나의 마음, 하나의 세상)’를 개최한다고 밝혔다.

이번 공연은 봉사단이 지난 10일 국제녹색휴머니티기구(FLML), 사단법인 꿈꾸는마을과 체결한 협약을 바탕으로 추진된다. 봉사단은 유엔 지속가능발전목표(SDGs)가 강조하는 포용과 연대의 가치를 문화예술 활동으로 실천하고, 국제적인 사회공헌 활동으로 협력 범위를 넓힌다는 계획이다.

봉사단에 따르면 FLML은 유엔 경제사회이사회(ECOSOC) 특별협의지위를 보유한 국제 NGO다. 봉사단과 FLML은 글로벌 나눔 협약을 통해 문화예술을 매개로 한 사회공헌 활동을 확대하고, 국경과 장애의 경계를 넘어 다양한 예술인이 참여하는 교류의 장을 마련하기로 했다.

봉사단은 유엔 회원국들이 채택한 17개 지속가능발전목표와 ‘누구도 소외되지 않는다(Leave No One Behind)’는 가치를 협력의 바탕으로 삼았다. 이를 문화예술 활동에 접목해 장애 여부와 관계없이 예술인들이 동등한 공연 주체로 참여할 수 있는 환경을 조성한다는 방침이다.

봉사단은 지난 10일 서울 용산구 한남대로에 있는 사무실에서 사단법인 꿈꾸는마을(이사장 신영미)과 가족협약식도 진행했다. 협약식에는 박형석 단장과 색소폰 연주자 박진현을 비롯한 예술인, 양 기관 관계자들이 참석했다.

이번 협약은 장애 예술인을 일방적인 지원 대상이 아닌 서로의 재능을 존중하는 동료 예술가로 바라보고, 공연 기회와 지속적인 예술 교류를 확대하기 위해 마련됐다.

협약 이후 첫 주요 행사로 열리는 ‘ONE HEART, ONE WORLD’는 장애·비장애 예술인들이 한 무대에서 음악과 공연으로 소통하는 자리로 꾸며진다.

공연은 총 3부와 특별 협업 무대로 구성된다. 클래식과 대중음악, 밴드, 국악, 뮤지컬, 무용 등 다양한 장르의 예술인들이 개별 공연을 선보이고, 서로의 재능을 결합한 합동 무대도 마련한다.

38인조 하트하트오케스트라와 한국자폐인사랑협회 인천지부 합창단 하모니, 국민엔젤스 앙상블을 비롯해 보컬그룹 파란북극성, 별빛밴드, 밴드 좌충우돌 등이 무대에 오른다.

대중음악계에서는 신유, 김혜연, 김용임, 현진우, 진시몬, 신인선, 이보람, 윙크, 하유비, 하이량 등이 출연할 예정이다. 걸그룹 일레븐(E11IVYN), 무지개상사, 루카스밴드, 나우나우밴드 등도 참여한다.

이와 함께 무용단 E:UM과 T.O.B group, 사단법인 라하프 뮤지컬팀, 한울소리 사물놀이팀 등이 장르와 세대를 아우르는 공연을 선보일 계획이다.

주요 프로그램으로는 장애·비장애 예술인들이 함께 완성하는 협업 무대가 마련된다. 보컬그룹 파란북극성과 가수 이보람, 피아니스트 정의원이 함께하는 공연을 비롯해 색소폰 연주자 박진현과 루카스밴드의 협연, 별빛밴드·나우나우밴드·좌충우돌의 합동 밴드 공연 등이 예정돼 있다.

공연 마지막에는 38인조 하트하트오케스트라와 대중가수들이 함께 피날레 무대를 장식한다. 공연장 로비에서는 미술 작가 7명의 회화와 서각 작품을 소개하는 특별 전시도 진행된다.

박형석 단장은 “이번 행사는 UN FLML과의 글로벌 나눔 협약을 바탕으로 국제적 가치를 실천하는 뜻깊은 자선콘서트”라며 “어깨동무 연예인봉사단은 앞으로도 UN의 지속가능발전목표(SDGs)를 지향하며 모든 예술인이 함께 웃고 노래하며 꿈꿀 수 있는 글로벌 포용 사회를 만드는 데 앞장서겠다”고 말했다.

봉사단은 이번 공연을 계기로 정기 합동 공연과 예술인 멘토링, 찾아가는 문화예술 봉사 등을 확대할 계획이다. 국제 NGO 및 공익법인과의 협력을 토대로 장애·비장애 예술인들이 지속적으로 협업할 수 있는 문화예술 교류 체계를 구축한다는 방침이다.

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