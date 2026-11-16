"亞정상들, '포스트 트럼프' 준비하나…투자 지연 가능성도"

도널드 트럼프 미국 대통령이 이번 주 아시아 순방에 나선 가운데, 미국 중간선거에서 공화당이 참패하면서 그를 대하는 아시아 정상들도 분위기가 달라졌다는 분석이 나왔다.

공개적으로는 트럼프 대통령과 관계 개선에 나서면서도 물밑에서는 '포스트 트럼프' 시대를 준비할 것이라는 지적이다.

15일(현지 시간) 폴리티코에 따르면 트럼프 대통령은 동아시아정상회의(EAS)·아시아태평양경제협력체(APEC) 참석을 위해 아시아 순방에 나선다. 자신이 그동안 고율 관세, 수출 제한, 투자 협정, 미군 철수 등으로 압박하던 아시아 정상들과 논의할 예정이다.

한 아시아 외교관은 "각국은 트럼프 대통령을 신중히 대하면서도 다른 선택지를 열어둘 것"이라며 "대미 관계를 여전히 중요하게 생각하겠지만, 그렇다고 트럼프 대통령의 지시를 반드시 따를 것이라는 의미는 아니다"라고 말했다.

아시아 각국 정상들은 공개적으로는 트럼프 대통령의 입장을 지지할 것으로 보인다. 트럼프 대통령이 외교 관계에 가진 막대한 영향력을 고려할 때 중간선거 결과와 관계 없이 불필요한 마찰을 피하려는 의도로 보인다.

백악관도 중간선거 참패 이후 아시아 내 트럼프 대통령의 위상이 떨어졌다는 주장을 일축했다. 미국의 안보와 번영을 강화하는 상업적 거래 및 전략적 투자를 포함한 의제를 발표할 예정이라고 했다.

폴리티코는 지난달 피트 헤그세스 국방장관이 제안한 미국과 동남아시아 국가들 간 국방 협력 강화 등 여러 방안에 대해 최소한 일정 수준의 지지는 얻어낼 가능성이 높다고 전망했다.

그러나 물밑에서는 트럼프 대통령의 미국 내 입지가 약화됐다고 판단하고, 2028년 차기 행정부를 겨냥한 조심스러운 움직임이 이뤄지는 것으로 전해졌다.

미국 주재 다른 아시아 외교관은 "자국이 트럼프 대통령과 무역, 투자 문제에 대한 새 협정을 체결하는 데 소극적"이라며 "2028년 새 행정부가 들어설 때까지 기다릴 수 있다는 기대 때문"이라고 말했다.

그러면서 정부 간 합의가 줄어드는 대신, 트럼프 대통령의 남은 영향력을 활용해 기업과 투자자를 연결하는 '기업 간 합의'가 늘어날 수 있다고 전망했다.

일부 아시아 국가가 트럼프 행정부와 맺은 무역 협정 이행을 지연시킬 가능성도 있다.

폴리티코는 한국을 예시로 들며 "트럼프 행정부는 한국이 지난해 약속한 3500억 달러 규모의 대미 투자 결정을 미루는 것도 이 같은 전략의 일환으로 의심하고 있다"고 전했다.

마크 카니 캐나다 총리도 지난달 트럼프 대통령과 불리한 무역 협정을 체결하는 것보다 차기 미국 대통령과 협상하는 편이 낫다고 밝힌 바 있다.

미국 주재 아시아 각국 대사관은 내년 1월 상·하원을 장악할 민주당을 겨냥한 로비를 준비하는 것으로 알려졌다. 트럼프 대통령의 징벌적 관세 제한, 우크라이나에 대한 미국 지원 복원, 의회 없이 전쟁을 수행할 수 있는 대통령의 권한 축소 등을 요청하고 있다고 한다.

주미 호주대사관 의회 담당 부서 책임자 출신 제인 하디는 "각국 정상들은 트럼프 대통령과 백악관을 어떻게 상대할지 전략을 세우는 동시에, 트럼프 대통령의 남은 임기 동안 자국을 도울 수 있는 의회 인사들에게 집중할 것"이라고 말했다.

<뉴시스>

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