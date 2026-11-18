필드 밖의 최혜진. 최혜진 SNS 캡처

2017년 7월 미국 뉴저지주 베드민스터의 트럼프 내셔널 골프클럽. 여자골프 메이저 대회 US여자오픈 최종 라운드가 한창일 때 도널드 트럼프 미국 대통령이 트위터에 글을 올렸다.

“아마추어 선수가 수십 년 만에 처음으로 공동 선두를 달리고 있다. 정말 흥미진진하다!”

미국 대통령의 눈을 사로잡은 이는 한국의 여고생이었다. 학산여고 3학년, 열일곱 살 최혜진. 우승하면 1967년 이후 50년 만의 아마추어 챔피언이 될 수 있었다. 정작 본인은 2라운드를 마치고 기사를 읽고서야 그 사실을 알았다.

준우승을 하고도 받은 상금은 ‘0달러’. 2017년 7월 US여자오픈에서 경기하는 최혜진(왼쪽)과, 상금 칸에 0달러가 찍힌 최종 순위표. 연합뉴스

꿈은 최종일 16번 홀에서 멈췄다. 티샷이 물에 빠지며 두 타를 잃었다. 결과는 박성현에 2타 뒤진 준우승. 아마추어 신분이라 상금은 받을 수 없었다. 최종 순위표 상금 칸에는 ‘0달러’가 찍혔다.

부러진 골프채를 붙여 든 소녀

초등학교 3학년 때 골프광 아버지 최길호씨를 따라 처음 골프를 배웠다. 한번 잡은 골프채는 좀처럼 내려놓지 않았다. 말을 듣지 않는 딸에게 아버지가 골프를 그만두라며 채를 부숴 버린 날에도 그랬다. 딸은 부러진 채를 붙여 들고 다시 연습장에 나갔다.

최혜진이 중학교에 들어가자 아버지는 골프를 끊었다. 두 사람 몫의 비용을 감당할 수 없어서였다. 딸은 프로가 되면 1년에 1억원씩 10년 동안 갚겠다고 약속했다.

중학교 3학년 때 태극마크를 달았다. 4년 동안 국가대표 자리를 지킨 건 김효주 이후 처음이었다.

2017년 7월 US여자오픈 준우승 뒤 모교인 부산 학산여고에서 후배들의 환영을 받는 최혜진. 연합뉴스

고등학교 3학년이던 2017년엔 아마추어 신분으로 프로 무대를 흔들었다. 7월 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 초정탄산수 용평리조트오픈에서 프로 언니들을 제치고 우승하더니, 8월에 또 정상에 섰다. 아마추어가 한 시즌에 2승을 거둔 건 18년 만이었다.

김효주를 일찌감치 알아본 롯데는 중학생 때부터 3년 동안 최혜진을 지켜봤다. 열여덟 살 생일 다음 날 프로로 전향하자 나흘 만에 손을 잡았다. 역대 신인 최고 대우로 알려졌다. 롯데 모자를 쓴 최혜진은 이듬해부터 3년 연속 대상을 휩쓸며 국내 무대를 평정했다.

선배 김효주가 그린 ‘큰 그림’

2022년 미국여자프로골프(LPGA) 투어로 건너가 데뷔 첫해부터 정상급 선수로 자리 잡았다. 그러나 트로피만 손에 쥐지 못했다. 2023년 6월, 잠시 한국에 돌아와 후원사 대회인 롯데 오픈에 나섰다. 미국에서 그토록 기다리던 트로피를 한국에서 들어 올렸다.

국내 우승으로도 미국 첫 승에 대한 갈증은 풀리지 않았다. 2023년 말 기자가 직접 만난 최혜진은 시원시원하고 해맑았다. 하지만 우승 얘기를 꺼내자 표정이 잠시 진지해졌다.

“주변에서도 이제 우승할 때가 됐다고 이야기를 많이 하니까 ‘진짜 해야 하는데, 못하면 어떡하지?’라는 생각이 들더라고요.”

그래도 미국행을 후회한 적은 없다고 했다. 한국에서 뛰면 쉴 시간도 많고 더 편하지만, 미국에서 얻은 게 더 크다는 것이다.

“최고의 선수들이 플레이하는 걸 옆에서 보면서 저도 많이 성장했으니까요.”

2026년 6월 다우 챔피언십 최종 라운드에서 10번 홀 그린을 지켜보는 김효주와 최혜진. AFP연합뉴스

그 뒤로도 첫 승은 오지 않았다. 후배의 우승을 누구보다 바란 사람은 같은 롯데 소속 선배 김효주였다. 2026년 6월 열린 2인 1조 대회 다우 챔피언십에서 둘은 한 팀이 됐다. 김효주는 대회 전부터 혼자 계획을 세웠다.

“‘혜진이를 도와서 첫 우승을 만들어주겠다’면서 혼자 큰 그림을 그렸다.”

계획은 사흘째까지 맞아떨어졌다. 롯데 선후배는 1타 차 선두로 마지막 날을 시작했지만 역전을 허용했다. 김효주는 “안 돼서 미안하다”고 했다.

환하게 웃는 최혜진. 최혜진 SNS 캡처

끝나지 않은 첫 승의 기다림

올가을에만 준우승을 세 번 더 했다. 11월 디 안니카에선 한때 단독 선두를 달리다 막판 보기 두 개에 우승을 내줬다. 우승 없이 준우승만 10번. 1981년 기록 집계가 시작된 이래 처음이다.

트로피 대신 상금은 쌓였다. 이번 준우승 상금까지 더해 800만달러(약 110억원)를 넘었다. LPGA 투어 역사상 우승 없이 가장 많은 돈을 벌었다. 아버지에게 갚겠다던 10억원의 열 배가 넘는다.

열 번째 준우승에도 최혜진은 경기 직후 배울 것을 먼저 찾았다.

“이번 대회를 또 하나의 경험으로 삼겠다.”

시선은 이미 시즌 최종전 CME 그룹 투어 챔피언십을 향하고 있었다.

“경기가 안 풀릴 때 마음가짐을 어떻게 하면 좋을지 생각하면서 대회를 준비하겠다.”

열일곱 살 여고생이 받지 못한 건 상금이었다. 스물일곱 살 최혜진이 아직 받지 못한 건 트로피 하나다.

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