이도에스테이트, ‘애비슨영’과 손잡고 상업용 부동산 사업 확대

국내 부동산 개발·운영회사 이도에스테이트가 글로벌 부동산 서비스 기업 애비슨영(Avison Young)과 손잡고 상업용 부동산 사업을 확대한다. 해외 투자자와 다국적 기업을 대상으로 국내 대형 오피스 관리 계약을 늘리고 임대차 관리 등으로 사업 영역을 넓힐 계획이다.

16일 이도에스테이트는 미국 시카고에서 애비슨영과 사업 협력을 위한 전략적 협의를 진행했다고 밝혔다. 양사는 국내에 애비슨영 코리아 설립을 추진하고 있으며, 신설 법인 대표이사는 김지영 이도프라퍼티스 대표가 맡을 예정이다.

마크 로스 애비슨영 최고경영자(CEO·왼쪽)와 김지영 이도프라퍼티스 대표가 미국 시카고에서 상업용 부동산 사업 협력 방안을 논의한 뒤 기념촬영을 하고 있다. 이도에스테이트 제공

애비슨영은 캐나다 토론토에 본사를 둔 부동산 서비스 기업이다. 세계 20여개국에 100개 이상의 사무소를 두고 부동산 투자 자문과 매매, 임대차 중개, 자산관리 등의 서비스를 제공하고 있다.

이도에스테이트는 애비슨영의 해외 고객망을 활용해 국내 대형 오피스의 운영관리(PM) 계약을 확보할 방침이다. 임대차 관리(LM)와 건물의 자산가치를 높이는 밸류애드(Value Add) 사업에도 나서 수익원을 늘릴 계획이다.

김지영 이도프라퍼티스 대표는 “애비슨영의 전문성과 고객 네트워크를 국내 사업 역량에 접목하는 중요한 계기”라며 “글로벌 투자자와 기업 고객을 대상으로 대형 상업용 부동산 신규 수주를 확대하고, 고부가가치 서비스 사업을 확장하겠다”고 말했다.

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