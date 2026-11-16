반다이남코코리아, 다마고치 30주년 맞아 ‘World Tamagotchi Tour’ 팝업 개최

‘World Tamagotchi Tour: 30번째 생일 파티로 놀러 와!’ 팝업스토어 포스터(사진 제공: 반다이남코코리아)

반다이남코코리아는 오는 11월 20일부터 12월 3일까지 서울 영등포구 더현대 서울에서 ‘World Tamagotchi Tour: 30번째 생일 파티로 놀러 와!’ 팝업스토어를 운영한다고 밝혔다.

이번 팝업스토어는 다마고치 탄생 30주년을 기념해 마련됐다. 반다이가 전 세계 다마고치 팬들과 소통하기 위해 진행하는 글로벌 순회 행사 ‘World Tamagotchi Tour’의 일환으로, 다마고치 별로 떠나는 여행과 30주년 생일 파티를 주제로 꾸며진다.

현장에서는 신제품 ‘다마고치 파라다이스 네온 플래닛츠’를 국내 최초로 체험할 수 있는 사전 체험존을 운영한다. 해당 제품은 11월 21일부터 이번 팝업스토어에서 국내 선행 판매된다. 가정에서 즐길 수 있는 대형 디바이스 ‘나의 랩 다마고치’도 11월 20일부터 판매한다.

이와 함께 봉제인형, 플로키돌, 콜렉티블스 랜덤 피규어, 오리지널 다마고치 30종 등 다양한 상품을 선보인다.

방문객을 위한 참여 행사도 마련된다. 입장 시 제공되는 생일 파티 ‘게스트 패스(GUEST PASS)’로 스탬프 랠리 미션을 완료하면 30주년 한정 랜덤 띠부띠부씰 스티커를 받을 수 있다. ‘Lab Tama’ 존에서는 ‘다마고치 파라다이스’ 기기에서 사용할 수 있는 한정 투어 아이템을 획득할 수 있다.

다마고치의 30년 역사를 소개하는 ‘다마고치 히스토리 존’을 비롯해 ‘다마고치 30주년 기념 포토존’과 ‘월드 다마고치 투어 포토존’도 운영한다.

방문 및 구매 고객을 대상으로 한 증정 행사도 진행한다. 방문객에게는 한정판 ‘다마고치 IC 카드 스티커’를 선착순으로 제공하며, 구매 금액과 행사 참여 조건에 따라 30주년 한정 쇼핑백, 키캡 키링, 클리어 나노블록, 랩 타마 스티커 등을 선착순 증정한다.

입장은 안전하고 원활한 운영을 위해 현장 예약 등록제로 진행된다. 개점 전인 오전 9시 30분부터 10시 30분까지는 더현대 서울 지하 2층 여의도역 연결 통로 ‘ZONE 4’에서 예약할 수 있다. 오전 10시 30분 이후에는 5층 ‘POP-UP STUDIO B’ 매장에 비치된 태블릿을 통해 현장 예약을 받는다.

행사와 입장에 관한 자세한 내용은 반다이남코코리아 공식 인스타그램과 X 계정, 이벤트 웹사이트에서 확인할 수 있다.

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