박태환, 살 얼마나 뺐길래…확 달라진 얼굴선에 시선 집중

사진=박태환 SNS

전 국가대표 수영선수 박태환이 한층 날렵해진 비주얼로 근황을 전해 눈길을 끌었다.

박태환은 최근 자신의 SNS에 “후다닥 다녀갑니다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진 속 박태환은 흰 티셔츠에 회색 니트를 매치한 깔끔한 차림으로 카메라를 바라보고 있다. 또 다른 사진에서는 운전석에 앉아 편안한 분위기로 셀카를 남겼다. 특히 이전보다 한층 갸름해진 얼굴선과 또렷해진 이목구비가 시선을 사로잡았다.

깔끔한 헤어스타일과 댄디한 분위기도 돋보였다. 여기에 넓은 어깨와 탄탄한 체격이 어우러지며 운동선수 출신다운 남다른 피지컬을 자랑했다. 사진을 접한 이들은 한층 달라진 박태환의 비주얼에 관심을 보이고 있다.

박태환은 최근 예능 프로그램을 통해서도 꾸준히 대중과 만나고 있다. 특히 채널A ‘요즘 남자 라이프-신랑수업’에서는 가수 산다라박과 13년 만에 재회해 화제를 모았다.

당시 박태환은 과거 KBS2 ‘승승장구’ 출연 당시 산다라박을 이상형으로 꼽았던 인연을 언급했다. 두 사람은 오랜만의 만남에도 자연스러운 분위기를 이어갔다.

박태환은 산다라박을 위해 차 문을 열어주고 담요를 챙겨주는가 하면, 간식까지 미리 준비하는 세심한 모습으로 눈길을 끌었다. 두 사람의 첫 만남에 대한 이야기도 공개됐다.

박태환은 “누나랑 완전 처음 본 건 방송이 아니었다. 공연장에서 본 것 같다. YG패밀리 공연이었나”라며 “지용이 형이 인사시켜준다고 해서 그때 봤다”고 회상했다.

이어 두 번째 만남이 ‘승승장구’ 출연 당시였다고 설명했다. 산다라박은 당시를 떠올리며 “수줍고 낯가려서 도망갔던 것 같다”고 말해 웃음을 안겼다.

한편 박태환은 한국 수영의 간판스타로 활약하며 국제무대에서 굵직한 성과를 거뒀다. 2008 베이징올림픽 자유형 400m에서 금메달을 획득했으며, 자유형 200m에서는 은메달을 목에 걸었다. 2012 런던올림픽에서도 자유형 200m와 400m에서 은메달을 차지하며 한국 수영의 역사를 썼다.

은퇴 후에는 다양한 방송 활동을 통해 새로운 모습을 보여주고 있다. 올해 초부터 JTBC 스포츠 예능 ‘예스맨’에 고정 출연하고 있으며, MBC ‘오은영 리포트-결혼 지옥’ 등 여러 프로그램에서도 활약하며 시청자들과 만나고 있다.

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