‘쌍포’ 37점 폭발… 현대캐피탈 선두 탈환

남자 프로배구 현대캐피탈이 무패 행진을 달리던 우리카드를 잡고 선두를 탈환했다. 현대캐피탈은 15일 서울 장충체육관에서 열린 2026∼2027 V리그 남자부 1라운드 우리카드와의 원정 경기에서 레오(쿠바)·장추안(중국)의 ‘쌍포’를 앞세워 세트 스코어 3-0(25-20 27-25 25-23) 완승을 거뒀다. 지난달 31일 개막전에서 지난 시즌 챔프전에서 아픔을 안겨준 대한항공에 0-3으로 완패를 당하며 시즌을 시작한 현대캐피탈은 이날 승리로 4연승을 달렸다. 승점 12(4승1패)가 된 현대캐피탈은 한국전력(승점 9, 3승1패)을 제치고 선두로 올라섰다.



반면 개막 3연승을 달리던 우리카드는 무릎 통증으로 빠진 아포짓 스파이커 아라우조(브라질)의 빈자리를 여실히 체감하며 시즌 첫 패배를 당했다. 지난 11일 대한항공전에서 무릎 통증을 호소해 빠졌던 아라우조는 당초엔 약간의 불편감 정도로 알려졌으나 수술이 필요한 상태인 것으로 드러났다.



우리카드는 아라우조의 공백을 김동영, 손유민 등 토종 아포짓으로 메우려 했으나 고비마다 현대캐피탈의 높은 블로킹 벽을 넘지 못했다. 반면 현대캐피탈은 레오가 블로킹 4개와 서브 에이스 2개 포함 양 팀 통틀어 최다인 19점을 폭격하며 팀 공격을 이끌었다. 아시아쿼터 아포짓 장추안이 66.67%의 높은 성공률로 18점을 터뜨리며 오른쪽 측면 맞대결에서 완승을 거둔 게 결정적인 승인이었다.



수원에서 열린 여자부 경기에서는 도로공사가 현대건설을 세트 스코어 3-0(25-18 25-21 25-18)으로 완파했다. 개막전 패배 뒤 4연승을 달린 도로공사는 승점 12로 IBK기업은행(승점 12, 4승)과 동률을 이뤘으나 세트 득실에서 뒤진 2위에 자리했다. 현대건설은 개막 4연패에 빠졌다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지