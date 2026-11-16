반도체 넘어 서비스까지… “AI 플라이휠 구조 만들어 가자”

“AI 서비스와 토큰 이코노미까지 연결하는 ‘AI 플라이휠’ 구조를 만들어 가야 합니다.”



최태원 SK그룹 회장이 급변하는 글로벌 인공지능(AI) 산업에 대응해 그룹 계열사의 정체성을 ‘AI 컴퍼니’로 재정의하고, 한 분야의 성장이 다음 성장을 이끄는 AI 플라이휠을 구축해야 한다고 강조했다. 기존 핵심 사업인 반도체·인프라·에너지를 넘어 서비스 영역까지 외연을 확장해 ‘AI 토큰 이코노미’ 시장을 선도하겠다는 구상이다.

최태원 SK그룹 회장이 지난 14일 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 ‘2026 CEO세미나’에서 ‘AI 플라이휠’ 전략을 설명하고 있다. SK수펙스추구협의회 제공

15일 SK그룹에 따르면 최 회장은 12일부터 전날까지 경기 이천 SKMS연구소에서 열린 ‘2026 CEO세미나’에서 “기존 영역을 넘어 아직 찾지 못했던 기회 속에서 모든 멤버사가 새로운 역할을 찾아야 한다”고 주문했다. 이어 “AI 시대에는 혼자서 모든 것을 할 수 없다”며 “글로벌 파트너들과의 개방적 협력을 통해 역량과 속도를 높이는 것이 필수적”이라고 강조했다.



이날 세미나엔 최재원 SK그룹 수석부회장과 최창원 SK수펙스추구협의회 의장, 주요 멤버사 최고경영자(CEO) 50여명이 참석해 SK그룹의 미래 성장 전략을 논의했다.



최 회장이 제시한 AI 플라이휠은 SK의 AI 반도체 경쟁력이 AI 팩토리 사업을 키우고, AI 팩토리 확장이 전력·에너지와 AI 서비스 수요를 창출하면 경쟁력 있는 에너지 공급과 서비스 확산이 다시 첨단 반도체와 AI 팩토리 혁신을 촉진하는 구조다.

반도체와 에너지 등 기존 사업을 개별적으로 성장시키는 것을 넘어, 계열사 간 수요와 기술을 연결해 그룹 전체의 성장 동력을 키우겠다는 의미다. 특히 AI 산업이 확대될수록 연산에 필요한 반도체와 데이터센터, 전력 수요가 함께 늘어나는 만큼 이들 사업을 모두 보유한 SK의 강점을 극대화하겠다는 전략으로 풀이된다.



토큰 이코노미는 AI 모델의 데이터 처리 및 연산 최소 단위인 AI 토큰이 실질적인 경제적 부가가치로 거래되는 생태계를 의미한다. 최 회장은 AI 연산과 서비스 이용량이 새로운 산업적 가치의 기반이 된다고 보고, 토큰 이코노미를 뒷받침하는 그룹의 역량을 하나로 묶고 있다. 실제 SK텔레콤은 약 2300만명에 달하는 고객 기반과 결제 체계, AI 플랫폼 역량을 결합해 다양한 AI 모델을 중개하는 토큰 게이트웨이 사업을 추진하고 있다.



최 회장의 AI플라이휠과 토큰 이코노미 생태계 전략에 SK 경영진은 AI 반도체·인프라·에너지 ‘3대 축’을 중심으로 새로운 사업 기회를 발굴해 전 멤버사가 각자의 역할을 주도적으로 실행하기로 뜻을 모았다.



우선 ‘AI 플라이휠’을 뒷받침할 기초 체력 강화 방안을 구체화했다. 비효율적인 사업을 정비하고 주력 사업의 내실을 강화하는 내용의 ‘포트폴리오 리밸런싱 2.0’을 이어갈 방침이다. 주력 사업의 본원적 경쟁력을 강화해 성장 전략의 기초 체력을 다지는 전략이다.



SK그룹은 여기에 현업 전문성과 데이터를 결합한 ‘실전형 인공지능 전환(AX)’을 전사적으로 확산해 수익 창출과 일하는 방식의 혁신을 이끌 계획이다. SK하이닉스는 AI와 디지털 트윈 등을 결합한 ‘스마트 팹’ 고도화로 생산 효율을 높이고 있다.



SK 관계자는 “이번 CEO세미나는 그동안의 체질 개선 과정을 돌아보고, ‘AI 플라이휠’ 전략 속에서 각 멤버사의 역할과 실행 과제를 점검한 자리였다”며 “앞으로도 현업을 기반으로 본원적 경쟁력을 높이고 실행력을 강화해 나가겠다”고 말했다.

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