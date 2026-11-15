스타벅스, 크리스마스 홀케이크 사전 예약…12월 11일까지

스타벅스 코리아가 크리스마스와 연말연시를 맞아 다양한 홀케이크를 선보이고 다음 달 11일까지 사전 예약을 진행한다고 15일 밝혔다.

올해는 캐릭터 케이크부터 시그니처 케이크까지 제품군을 확대했다. 사전 예약 하루 전 먼저 선보인 ‘조선델리 노엘 트리 케이크’는 출시 당일 품절됐다.

대표 제품은 부드러운 마스카포네 크림과 레드벨벳 시트로 만든 ‘조선델리 위시 스노우맨 케이크’, 베어리스타를 크리스마스 장식으로 표현한 ‘트리 베어리 오너먼트 케이크’, 헬로키티가 산타 모자를 쓰고 선물을 배달하는 모습을 담은 ‘헬로키티 굴뚝쿠헨’ 등이다.

트리 베어리 오너먼트 케이크 구매 고객에게는 키링으로 활용할 수 있는 한정판 오너먼트를 제공한다.

가족과 지인들이 함께 즐길 수 있는 제품도 마련했다. ‘스노우 딸기 치즈 케이크’는 바스크 치즈 케이크에 딸기 콩포트를 더한 제품으로, 케이크 서버를 함께 제공한다. 스타벅스의 시그니처 제품인 ‘딸기 촉촉 초콜릿 생크림 케이크’도 크리스마스를 맞아 홀케이크로 출시한다.

사전 예약은 다음 달 11일까지 스타벅스 사이렌 오더를 통해 가능하다. 예약 고객은 다음 달 19일부터 27일까지 지정한 매장에서 제품을 수령할 수 있다.

사전 예약 고객에게는 산타 베어리스타 캔들을 한정 수량 증정한다. 스타벅스 리워드 회원이 이달 26일까지 예약하면 10% 할인 혜택을 받을 수 있다. 신한카드와 우리카드 등 행사카드로 결제하면 10% 청구 할인과 아메리카노 1+1 쿠폰도 제공한다.

스타벅스는 이달 30일 온라인 채널에서 ‘크리스마스 트리바움쿠헨’ 등 2차 제품군을 공개한다. 다음 달 14일부터는 붉은 양의 해를 기념한 ‘럭키 쉽 케이크’ 예약도 진행한다.

이상미 스타벅스 브랜드&카테고리담당은 “크리스마스의 설렘부터 새해를 맞이하는 기대감까지 다양한 순간을 특별하게 즐길 수 있도록 다채로운 케이크를 준비했다”고 말했다.

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