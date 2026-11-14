[속보] “노무현 추천으로 하버드 입학했다고?”…이준석, ‘학력 의혹’ 전한길 16일 추가 고소 예고

이준석 개혁신당 의원이 자신의 하버드대학교 학력과 관련해 허위 사실을 반복해서 유포하고 있는 유튜버 전한길(본명 전유관) 씨를 상대로 추가 법적 대응에 나선다.
이 의원은 지난 14일 자신의 소셜미디어(SNS)를 통해, 전 씨가 최근 유튜브 방송을 통해 또다시 근거 없는 학력 위조 및 특혜 입학 의혹을 제기했다며 오는 16일 명예훼손 혐의로 추가 형사 고소할 방침이라고 밝혔다.
문제가 된 발언은 전 씨가 지난 10일 자신의 유튜브 채널 ‘한길뉴스’에서 다룬 내용이다. 전 씨는 방송을 통해 이 의원이 정당한 입학 시험을 거쳐 하버드대에 진학한 것이 아니라 노무현 전 대통령의 추천서를 받아 입학했다는 취지의 주장을 펼쳤다. 아울러 이 의원이 명확한 졸업장을 제시하지 못하고 있다는 주장도 함께 제기했다.
이에 대해 이 의원은 사실무근이라며 강하게 반박했다. 이 의원은 “졸업장을 공개한 지 이미 10년이 넘었고, 노무현 대통령의 추천서를 내가 왜, 어떻게 받겠느냐”며 전 씨의 주장은 터무니없는 헛소리라고 지적했다. 이어 “허위 사실을 계속 남발하는 행위에 대해 오는 16일 추가로 형사 조치하겠다”고 강조했다.
두 사람의 법적 갈등은 이번이 처음이 아니다. 앞서 전 씨는 이 의원의 하버드대 학력 위조설을 비롯해 이재명 대통령 관련 비자금 은닉설 및 혼외자 의혹 등 검증되지 않은 주장들을 다수 유포해 고소·고발을 당했다. 해당 사건을 수사한 서울경찰청 광역수사대는 지난달 말 전 씨를 허위사실 유포 등 혐의로 기소 의견을 달아 검찰에 송치한 바 있다.
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