“AI 비서가 검색부터 결제까지”…대응책 찾으려 머리 맞댄 유통업계

인공지능(AI)이 소비자를 대신해 상품 검색부터 비교, 결제까지 전 과정을 수행하는 ‘에이전틱 커머스’ 시대가 본격화하면서 국내 유통업계가 공동 대응에 나섰다.

대한상공회의소는 13일 서울 중구 소공동 더그랜드롯데 서울호텔에서 ‘에이전틱 AI 시대, 유통산업의 변화와 미래 경쟁력’을 주제로 제41차 유통위원회를 개최했다고 밝혔다. 이날 회의에는 김정일 대한상의 상근부회장과 정지영 대한상의 유통위원장(현대백화점 대표이사), 최자영 한국유통학회장을 비롯해 국내 주요 유통기업 대표 등 30여명이 참석했다.

13일 열린 대한상공회의소 제41차 유통위원회에서 김정일 대한상의 상근부회장(앞줄 왼쪽 여덟 번째)와 참석자들이 기념촬영을 하고 있다. 대한상의 제공

참석자들은 글로벌 플랫폼 간 경쟁이 심화하고 소비 환경이 급변하는 상황에서 에이전틱 AI(개인 비서형 서비스)의 등장이 유통산업의 판도를 바꿀 중대한 전환점이라는 데 인식을 같이했다. 특히 최근 미국에서 출시된 메타의 개인비서형 AI 에이전트 ‘뮤즈’처럼 일상 대화나 일정 관리를 돕는 AI를 소비자들이 상품 검색과 가격 비교 등 쇼핑에 광범위하게 활용하는 사례가 늘고 있다는 점에 주목했다. 소비자의 구매 여정에 AI가 직접 개입하는 흐름이 현실화한 만큼, 국내 유통기업들도 체질 개선과 공동 대응에 나서야 한다는 공감대가 형성됐다.

이날 주제 발표를 맡은 김민기 한국과학기술원(KAIST) 경영대학 교수는 “에이전틱 커머스 시대에는 AI가 어떤 방식으로 정보를 분석하고 구매를 결정하는지 그 메커니즘을 파악해 자사의 비즈니스 환경과 인프라를 얼마나 빠르게 최적화하느냐가 생존의 핵심”이라고 진단했다.

김 교수는 구체적인 대응 과제로 △현장 데이터의 자산화 △AI 연동 거래 인프라 구축 △온·오프라인 서비스 통합 등 세 가지를 제시했다. AI가 상품과 재고 정보를 신속하고 정확하게 읽어낼 수 있도록 데이터를 정비하고, 기존 유통 시스템을 외부 AI 인프라와 유기적으로 연결해야 한다는 설명이다.

정지영 유통위원장은 인프라 혁신과 함께 고객 경험의 차별화를 강조했다. 정 위원장은 “에이전틱 AI 시대에는 구축된 인프라를 바탕으로 고객의 일상을 먼저 읽고 차별화된 경험을 제공하는 역량이 기업의 진짜 경쟁력이 될 것”이라며 “개별 기업의 힘만으로는 한계가 있는 만큼 인프라 구축과 AI 도입 우수사례를 업계가 폭넓게 공유하고 협력해 새로운 상생 돌파구를 찾는 데 위원회가 앞장서겠다”고 말했다.

이희원 대한상의 유통물류진흥원장은 “검색부터 결제까지 전 과정을 주도하는 에이전틱 커머스는 유통기업의 체질을 개선하고 경쟁력을 한 단계 끌어올릴 핵심 열쇠”라며 “상의 차원에서도 AI 커머스 트렌드를 신속하게 조사·공유하고 관련 세미나를 개최하는 등 산업 생태계가 함께 성장할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 밝혔다.

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