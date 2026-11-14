한국한의약진흥원∙경북도한의사회∙창바우마을, ‘지속가능 사회공헌’ 3자 협약 체결

한국한의약진흥원이 지역 한의계, 어촌 마을 공동체와 손을 맞잡고 지속가능한 지역사회 상생 모델 구축에 나섰다.

한국한의약진흥원은 최근 경북 포항시 창바우마을생활문화관에서 경북도한의사회, 어업법인 창바우마을과 함께 ‘지속가능한 사회공헌 협력을 위한 3자 업무협약’을 체결했다고 14일 밝혔다.

김봉현(왼쪽부터) 회장, 고호연 원장, 김태섭 운영위원장이 협약서를 들고 기념 촬영을 하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

이번 협약은 공공기관의 기획력과 지역 의료계의 전문성, 마을 공동체의 자발적 참여를 결합해 일회성 행사를 넘어선 상시적 사회공헌 협력체계를 마련하기 위해 추진됐다.

협약에 따라 이들 기관은 각자의 강점을 살려 역할을 분담한다. 한국한의약진흥원은 사회공헌 사업의 전반적인 기획∙총괄과 행정 지원을 담당하고 경북도한의사회는 한의사 등 전문 의료인력을 구성∙파견한다. 창바우마을은 진료 공간 제공과 함께 마을 주민들의 원활한 참여를 안내하는 역할을 맡는다.

협약식과 함께 현장에선 마을 주민들을 위한 봉사활동도 펼쳐졌다. 경북도한의사회 의료진은 생활문화관에 마련된 임시 진료소에서 주민들의 혈압을 측정하고 개별 건강상담을 진행했으며, 침과 부항 등 한의 의료 시술을 제공했다. 또한 어르신들이 일상생활 속에서 스스로 실천할 수 있는 맞춤형 건강관리법도 안내해 큰 호응을 얻었다.

고호연 원장이 마을 주민들을 대상으로 침 시술을 진행하고 있다. 한국한의약진흥원 제공

한국한의약진흥원 임직원 40여 명은 마을 골목과 인근 해안가 일대를 돌며 방치된 쓰레기를 수거하는 환경정화 활동을 벌였다. 진흥원은 향후 사회공헌 활동 시 지역 식당 이용과 현지 특산물 구매를 적극 연계해 침체된 지역경제 활성화에도 힘을 보탤 방침이다.

김봉현 경북도한의사회장은 “한의 진료와 세심한 건강상담을 통해 마을 어르신들을 직접 돌볼 수 있어 뜻깊다”며 “앞으로도 지속적인 의료봉사와 건강 교육을 통해 지역 주민들의 건강 증진에 앞장서겠다”고 전했다.

고호연 한국한의약진흥원장은 “공공기관의 역량과 경북한의사회의 전문성, 창바우마을의 따뜻한 공동체 정신이 어우러져 지역사회에 건강한 활력을 불어넣게 됐다”며 “지역 주민들이 피부로 체감할 수 있는 진정성 있는 사회공헌 활동을 꾸준히 이어가겠다”고 강조했다.

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