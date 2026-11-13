구재이, 두 아이 엄마 됐다…“드디어 만난 하루”

사진=구재이 SNS

배우 구재이가 둘째 딸을 출산하며 두 아이의 엄마가 됐다.

구재이는 지난 12일 자신의 SNS를 통해 “드디어 만난 하루. She's finally here”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 공개했다.

공개된 사진에는 출산 직후 병실에서 환자복을 입고 있는 구재이의 모습이 담겼다. 마스크를 착용한 채 카메라를 바라보는가 하면, 남편과 손을 꼭 맞잡은 모습으로 출산의 기쁨을 전했다.

특히 구재이는 갓 태어난 둘째 딸의 모습도 공개해 눈길을 끌었다. 공개된 출생 기록에 따르면 딸은 11월 12일 태어났으며, 몸무게는 3.30kg이다. 오랜 기다림 끝에 딸을 품에 안은 구재이의 행복한 마음이 SNS를 통해 고스란히 전해졌다.

이번 출산으로 구재이는 두 아이의 엄마가 됐다. 앞서 그는 2018년 5세 연상의 대학교수와 결혼했으며, 2020년 첫째 아들을 출산했다. 이후 약 5년 만에 둘째 딸을 품에 안으며 가족과 함께 새로운 일상을 맞이하게 됐다.

한편 구재이는 드라마 ‘오 나의 귀신님’, ‘라스트’, ‘뱀파이어 탐정’, ‘월계수 양복점 신사들’ 등에 출연하며 배우로 활동했다.

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