코스피 고점에 퇴직연금 DC형 갈아탄 15만명 육박…손실 나도 DB형 못 돌아간다

뉴시스

상승장에서 퇴직연금을 직접 굴리겠다며 확정급여형(DB)에서 확정기여형(DC)으로 갈아탄 직장인들이 증시 급락으로 손실을 보고 있다. 한 번 옮긴 적립금은 DB형으로 되돌릴 수도 없어, 전환 전에 결정을 다시 생각할 시간을 두는 장치가 필요하다는 지적이 나온다.

13일 국회 정무위원회 소속 박성훈 국민의힘 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 올해 6, 7월 DB형에서 DC형으로 전환한 가입자는 14만9710명이었다. 지난해 같은 기간(5만3242명)보다 181.2% 늘었다.

전환이 몰린 시기는 코스피 고점과 겹친다. 코스피는 6월 22일 9114.55에 마감해 종가 기준 고점을 찍은 뒤 내림세로 돌아섰다. 12일 종가는 5342.73으로, 고점보다 41.38% 낮다.

DB형은 퇴직 전 근로자의 평균임금과 근속기간에 따라 퇴직급여가 정해지고, 적립금은 회사가 운용한다. 반면 DC형은 회사가 납입한 적립금을 근로자가 직접 운용하고, 그 성과에 따라 퇴직급여가 달라진다. 지수가 떨어지면 그 손실도 근로자가 떠안는 구조다.

◆ 직접 굴린 DC형, 낙폭도 컸다

퇴직연금 수익률도 증시 급락을 피하지 못했다. 금감원 통합연금포털에 공시된 퇴직연금사업자 39곳의 DC형 원리금비보장 상품 수익률은 올 3분기 평균 19.97%로, 2분기(55.47%)보다 35.5%포인트 떨어졌다.

같은 기간 DB형 원리금비보장 상품 수익률도 22%에서 8.98%로 13.02%포인트 낮아졌다. 다만 낙폭은 DC형보다 작았다.

실제 전환자의 계좌에서도 손실이 확인된다. 미래에셋증권과 한국투자증권에서 올해 4∼6월 DC형으로 옮긴 가입자의 7, 8월 단순 기간수익률은 각각 -10.7%, -10.2%였다. 두 증권사 전환자만 집계한 수치여서 전체 전환자의 수익률을 대표하지는 않는다.

◆ 수익률 끌어내린 ‘삼전닉스’ 쏠림

개인이 운용하는 퇴직연금 수익률이 이처럼 떨어진 배경으로는 코스피와 반도체 주가를 추종하는 상장지수펀드(ETF)에 대한 집중 투자가 꼽힌다.

한국투자증권 퇴직연금 계좌의 보유량 상위 ETF를 보면 1위는 미국 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수를 추종하는 상품이었다. 2·3위는 각각 삼성전자·SK하이닉스, 이른바 ‘삼전닉스’와 코스피200지수를 추종하는 상품이었다. 상위 10개 가운데 3개가 반도체 관련 ETF였다.

◆ 한 번 옮기면 DB형으로 못 돌아간다

문제는 이미 DC형으로 옮긴 적립금은 DB형으로 되돌릴 수 없다는 점이다. 고용노동부 행정해석에 따르면 회사가 두 제도를 모두 운영하고 퇴직연금 규약에 따라 DB형을 다시 적용하더라도, 이미 정산한 과거 근속분의 적립금은 DB형으로 되돌릴 수 없다. 이때 DB형은 이후 근속분부터 새로 적용될 뿐 과거 가입기간은 복원되지 않는다.

이 때문에 전환 전에 투자 손실 가능성과 적립금을 되돌릴 수 없다는 점을 충분히 알리고, 결정을 재고할 수 있도록 숙려 기간을 두는 장치가 필요하다는 조언이 나온다. 지금은 DB형에서 DC형으로 옮기는 과정에 별도의 숙려기간이 일반적으로 마련돼 있지 않은 것으로 전해졌다.

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