롯데百 15년 만에 쇼핑백 디자인 리뉴얼

롯데백화점이 15년 만에 쇼핑백과 상품권 디자인을 변경한다. 세계적 걸그룹 블랙핑크의 제니를 모델로 발탁한 데 이어 브랜드 강화에 힘쓰는 모습이다.



롯데백화점은 15일 47주년 창립기념일을 맞아 새로운 쇼핑백과 상품권 패키지 디자인(사진)을 선보인다고 12일 밝혔다. 1979년 창립 이후 여섯 번째 디자인 개편이다. 개편에는 프랑스 디자인 스튜디오 ‘생라자르(Saint-Lazare)’가 참여했다.



이번 개편은 롯데백화점 전통을 이어가면서도 시대변화에 따라 현대적 감각을 더하는 데 초점을 맞췄다. 롯데의 이름이 유래한 괴테의 소설 ‘젊은 베르테르의 슬픔’ 속 장면에서 영감을 얻은 ‘세러니티 블루’를 대표 색상으로 채택했다. 소설 속 주인공 베르테르가 입은 푸른색 연미복에서 착안했다는 설명이다. 새 그래픽인 ‘엠브레이스 리본’은 곡선이 서로 교차하며 감싸는 형태로 디자인했다. 쇼핑백에는 소설 속 구절에서 착안한 ‘My Dearest and Best(다시 없이 좋으신 그대)’라는 문구를 담아 고객에 대한 감사와 환대의 의미를 강조했다.

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