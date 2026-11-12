임윤찬 카네기홀 실황 ‘올해의 클래식 앨범’

피아니스트 임윤찬(사진)의 뉴욕 카네기홀 공연 실황 앨범 ‘바흐: 골드베르크 변주곡’이 애플 뮤직 클래시컬의 ‘2026년 올해의 클래식 앨범’에 선정됐다. 2024년 ‘쇼팽: 에튀드’가 ‘올해의 최고 인기 앨범’에 오른 데 이은 성과다.



12일 애플 뮤직에 따르면 지난 2월 데카 클래식스를 통해 발매된 이번 앨범은 애플 뮤직 클래식 톱100에서 16주간 1위를 차지했고 톱10에는 총 39주간 이름을 올렸다. 안잘리 말호트라 애플 뮤직 클래시컬 글로벌 디렉터는 “이 상은 전문 에디터와 전 세계 청취자 모두에게 인정받은 음반에 주어진다”며 “탁월한 예술성과 매우 개인적인 해석이 어우러진 특별한 작품”이라고 평가했다.



임윤찬은 여덟 살 때 글렌 굴드의 음반으로 ‘골드베르크 변주곡’을 처음 접한 뒤 작품의 “장엄함과 아름다움”에 매료됐다. 그는 이 곡을 “첫 아리아에서 눈을 뜨는 순간부터 깊이 인간적인 30개의 변주를 거쳐 마지막 아리아에서 조용히 눈을 감는 순간까지, 음악으로 그려낸 삶의 여정”이라고 설명했다.



앨범과 공연을 향한 해외 언론과 평단 호평도 이어졌다. 애플 뮤직 클래시컬은 “최근 몇 년 사이 선보인 가장 뛰어난 해석”으로 평가하며 섬세한 표현과 각 변주의 정신을 살리는 템포에 주목했다. 미국 뉴욕타임스는 카네기홀 공연에서 드러난 ‘절제된 시적 표현’을 천재 피아니스트의 진정한 재능으로 꼽았다. 영국 가디언은 ‘젊음의 생동감과 해석의 성숙함’으로 이 앨범을 호평했다. 임윤찬은 “카네기홀에서 ‘골드베르크 변주곡’을 실황으로 녹음하는 것은 평생의 꿈이었다”며 “이 연주가 이토록 많은 이의 공감을 얻었다는 사실은 음악가로서 바랄 수 있는 가장 큰 선물”이라고 소감을 밝혔다.

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