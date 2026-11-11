‘짓는 것보다 채우기’…화성시, 2만5000석 돔구장 유치 총력전

경기 화성시가 1조원대 사업비가 투입되는 2만5000석 규모의 스포츠·공연 복합형 돔구장 유치전에 속도를 내고 있다. 단순한 체육시설을 넘어 경기 남부권의 문화·경제 지형을 바꿀 미래 성장 거점을 구축한다는 구상이다.

정명근 화성시장이 ‘K-MARS Arena 비전 콘퍼런스’에서 인사말을 하고 있다. 화성시 제공

화성시는 11일 동탄 LH인큐베이팅센터에서 화성시연구원과 공동으로 ‘케이-마르스 아레나(K-MARS Arena) 비전 콘퍼런스’를 열고 돔구장 건립 청사진과 운영 전략을 공개했다. 앞서 지난달 26일 경기도에 유치의향서를 제출한 시는 이날 논의된 전문가 의견을 종합해 오는 13일 정식 사업제안서를 제출할 방침이다.

화성시가 내세우는 최대 강점은 독보적인 지리적 입지와 배후 수요다. 화성시연구원의 지리정보시스템(GIS) 분석에 따르면, 승용차 기준 15분 거리에만 302만명의 인구가 거주하는 등 화성을 중심으로 수원, 오산, 용인 등 4개 도시가 동일 생활권을 형성하고 있다.

시는 이를 토대로 경기 남부권 전체를 아우르는 광역 문화·스포츠 수요 흡수가 가능하다는 계산이다. 현재 도내에 1만석 이상 규모의 대형 실내 공연·경기장이 없다는 점도 유치 명분을 뒷받침한다.

정명근 화성시장(앞줄 왼쪽 일곱 번째)이 ‘K-MARS Arena 비전 콘퍼런스’에서 참석자들과 기념촬영을 하고 있다. 화성시 제공

이날 콘퍼런스에선 스포츠와 K-콘텐츠, 첨단 기술을 융합한 ‘K-MARS Arena 7대 추진 방향’도 제시됐다. 프로야구 경기가 없는 평일과 비시즌에도 시설 활용도를 극대화하기 위해 △중부권 공연 허브 △AI·6G 기반 스마트 돔 △가족 단위 여가 공간 △기업 워케이션 장소 △자립형 수익 구조 등을 핵심축으로 설정했다. 특정 종목의 경기에만 의존하던 기존 경기장 모델에서 벗어나 연중 상시 가동되는 복합 문화 공간으로 설계한다는 계획이다.

다만 거대한 인프라 구축 뒤에 따라오는 ‘효율성의 문제’는 향후 사업 성패를 가를 과제로 꼽힌다. 이민상 화성시연구원 원장직무대행은 기조강연에서 “돔은 짓는 것보다 채우는 것이 더 어렵다”며 초기 설계 단계부터 안정적 수익 모델과 전담 운영 체계를 구축해야 한다고 조언했다.

대규모 건립비 조달 방안은 물론, 완공 이후 막대한 유지관리비와 콘텐츠 유치 역량을 어떻게 확보할지가 구체화돼야 한다는 지적이다.

정명근 시장은 “케이-마르스 돔은 스포츠와 대형 공연, 국제행사가 어우러지는 화성의 미래 전략 사업”이라며 “108만 인구를 가진 화성시의 성장 잠재력과 입지 경쟁력을 발휘해 경기 남부를 대표하는 스포츠·문화 거점으로 만들겠다”고 밝혔다.

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