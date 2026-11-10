“앉아! 기다려! 손!”…파주 ‘반려동물 문화교실’에 댕댕이가 입학했습니다 [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

10일 경기 파주시 반려공원에서 열린 ‘반려동물 문화교실’에 참석한 시민들이 반려동물과 함께 즐거운 시간을 보내고 있다. 파주시 반려공원 개장식과 함께 열린 이날 교육에서는 반려동물을 키우는 파주시민 20여명을 대상으로 반려동물 건강관리와 행동관리 등 기본 훈련을 교육했다.

초겨울 추위가 찾아온 10일 오전 경기 파주시 다율동 청석체육공원 내 반려공원. “앉아.” 구령이 떨어지자 반려견들이 하나둘 엉덩이를 바닥에 붙였다. 동물 등록을 마친 파주시민 20여명이 모인 ‘반려동물 문화교실’ 5기 첫 수업 현장이다.

교육에 앞서 오전 10시부터 40분간 반려공원 개장식이 열렸다. 참석자에게는 반려동물에게 줄 영양제와 간식 등이 제공됐다. 공원에는 목줄을 맨 반려견들이 보호자 곁에 모여 있었다. 낯선 개를 발견한 몇몇 강아지는 꼬리를 흔들며 앞으로 나가려 했고, 보호자들은 목줄을 당겨 곁에 세웠다.

10일 경기 파주시 반려공원에서 열린 ‘반려동물 문화교실’에 참석한 시민들이 반려동물과 함께 즐거운 시간을 보내고 있다.

10일 경기 파주시 반려공원에서 열린 ‘반려동물 문화교실’에서 임장춘 한국유기동물복지협회 공동대표가 시민들을 대상으로 반려동물 행동교육을 하고 있다.

10일 경기 파주시 반려공원에서 열린 ‘반려동물 문화교실’에 참석한 시민들이 반려동물과 함께 즐거운 시간을 보내고 있다.

교육은 오전 10시40분부터 2시간 동안 이어졌다. 주제는 반려동물 기본교육이다. 임장춘 강사는 기본훈련과 건강관리, 행동관리를 차례로 안내했다. 강사가 시범을 보일 때마다 보호자들은 손동작을 따라 했다. 간식 봉지 소리에 시선이 쏠린 강아지들은 보호자의 손끝만 쳐다봤다.

참가자는 동물 등록이 된 반려동물을 키우는 파주시민 20여명이다. 교육비와 재료비는 없다. 접수는 지난달 23일부터 파주시 평생교육포털에서 선착순으로 받았다.

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