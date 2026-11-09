[기자가만난세상] ‘미래세대의 축제’ 유니버시아드

지난달 9일 한글날, 세종 도심에서 2027 충청 유니버시아드대회 D-300을 기념하는 ‘2026 한글런’이 열렸다. 전국에서 선발된 ‘유(U)러너’ 300명이 마스코트 ‘흥이·나유’ 모자를 쓰고 세종 수변공원 일대를 힘차게 달렸다. 시민들의 눈길을 사로잡은 뜻깊은 행사였다. 하지만 충청 유니버시아드대회를 아는 국민은 여전히 많지 않다.



개막(내년 8월 1∼12일)까지 9개월도 채 남지 않았다. 육상, 수영, 체조 같은 기초 종목 비중이 큰 유니버시아드는 자칫 ‘그들만의 리그’로 흐르기 쉽다. 앞서 국내에서는 1997년 무주·전주 동계대회, 2003년 대구 하계대회, 2015년 광주 하계대회가 열렸다.

윤교근 사회2부 기자

네 번째인 이번 충청 대회는 단일 도시가 아닌 대전·세종·충북·충남 4개 광역자치단체가 손을 잡고 치르는 국내 최초의 광역 연합 메가 스포츠 행사다. 개별 지자체의 한계를 넘어 충청권 전체의 행정력과 기반을 하나로 묶어내는 ‘지속 가능한 광역 협력 모델’을 증명해야 하는 과제를 안고 있다.



이 대회가 소중한 이유는 미래세대의 축제이기 때문이다. 세계 각국의 대학생 선수들은 머지않아 올림픽 무대와 각국의 정치, 경제, 문화를 이끌 주역이다. 실제로 2015년 광주 대회 당시 선수단 팸투어 참가자 설문조사를 보면, 참가 목적 1위로 경치 구경이 아닌 ‘한국문화체험’(37.2%)을 꼽았고 절반에 가까운 49%가 ‘한국 재방문’을 희망했다. 청년 시절 맺은 문화적 감동과 정이 훗날 한국을 다시 찾게 하고 친한파를 늘리는 결정적 씨앗이 된 셈이다. 이번 대회 역시 세계 청년이 무엇에 열광하고 소비하는지 한곳에서 확인하며 우리 청년에게는 세계를 보는 안목을 키워줄 생생한 현장 학습이 된다.



대회는 이제 점검 단계다. 총사업비 5632억원 중 지방비가 53.4%에 달한다. 4개 시?도가 예산을 나누어 부담하는 만큼 지자체의 책임감이 어느 때보다 무겁다. 과거 준비 부족으로 논란을 빚은 잼버리 대회나 행사 구상 단계부터 난항을 겪었던 지역 박람회들을 타산지석으로 삼아야 한다. 4개 지자체가 일사불란한 광역 공조 체계를 갖춰야만 ‘지자체 리스크’를 털어내고 성공을 이끌 수 있다.



이제 시민과 국민이 직접 움직일 판을 더 깔아야 한다. 본 대회 전 열릴 테스트이벤트는 학교와 가족 단위 관람을 이끄는 ‘시민 예행연습’이다. 세종에서 시작한 한글런처럼 시민이 함께 달리는 행사를 4개 시?도가 순회하며 열면 대회가 충청의 일상 속으로 스밀 수 있다. 정부 역시 물가 상승에 따른 추가 재정 부담을 덜어줄 예산 확정과 수송?폭염?안전 대책 마련에 범정부적 힘을 보태야 한다.



세계 청년들이 충청에서 꿈을 펼칠 무대가 지금 다듬어지고 있다. 세계 청년들 역시 그 무대의 토대인 대한민국을 향해 설렘이 가득할 것이다.



세계 청년들이 충청에서 흘린 땀방울이 대한민국의 새로운 이정표가 되고 그들이 다시 찾고 싶은 기억으로 남을 때 이번 대회는 비로소 완성된다. 이런 점에서 유니버시아드는 4개 지자체만 치러야 할 행사가 아니라 온 국민이 함께 맞이할 미래의 축제다.

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