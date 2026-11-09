문가영, 홍콩 디즈니랜드 미키마우스 홀린 '그윽한 눈빛'

배우 문가영이 해외 놀이공원에서 여유로운 일상을 보내는 모습과 함께 날렵한 턱선과 고운 피부를 자랑했다.

문가영은 최근 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 홍콩 디즈니랜드에서 촬영한 사진들을 공개했다. 공개된 사진 속 문가영은 편안한 스포티한 의상과 자연스러운 메이크업으로 놀이공원을 즐기고 있다. 화려하게 꾸미지 않은 모습에도 청초한 분위기를 자아냈으며, 군살 없이 매끈한 목선과 또렷한 턱선이 눈길을 끌었다. 특히 잡티 없이 맑고 고운 피부가 돋보였다.

문가영은 평소 건강한 식습관을 통한 자기관리법을 공개하기도 했다. 과거 유튜브 채널 '부승관의 비비디바비디부'에 출연한 문가영은 직접 건강 스무디를 만들어 마신다고 밝혔다.

문가영의 스무디에는 바나나, 두유, 아보카도, 단백질 파우더가 들어간다. 그는 "가끔 정말 맛있게 먹고 싶을 때는 땅콩버터를 조금 넣어 먹는다"고 말했다.

바나나는 포만감을 높이는 식이섬유와 탄수화물을 함유해 간식이나 식사 대용으로 활용하기 좋다. 두유는 식물성 단백질을 보충하는 데 도움을 주며, 아보카도는 불포화지방산과 비타민 E 등을 함유하고 있어 균형 잡힌 식단을 구성하는 데 활용할 수 있다. 특히 비타민 E는 항산화 작용을 하는 영양소로 피부 건강에도 도움을 줄 수 있다.

다만 특정 음식만으로 체중 감량이나 피부 개선 효과를 기대하기보다는 전체적인 식사 균형과 적절한 운동, 충분한 수면 등을 함께 관리하는 것이 중요하다.

<뉴시스>

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