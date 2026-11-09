황우석 박사, 아랍에미리트 국적 취득…韓 국적 상실

황우석 'UAE 바이오테크' CEO. UAE 바이오테크 홈페이지

줄기세포 논문 조작 사건으로 논란을 빚었던 황우석 박사가 아랍에미리트(UAE) 국적을 취득하면서 한국 국적을 상실한 것으로 확인됐다.

황 박사는 현재 UAE에서 생명공학 연구기관 최고경영자(CEO)로 활동하고 있다.

9일 법무부 산하 청주출입국·외국인사무소가 관보에 게재한 고시에 따르면 1953년생 황 박사는 지난 4월 9일자로 국적상실자 명단에 올랐다. 국적상실 사유는 UAE 국적 취득이다.

황 박사는 현재 UAE 아부다비에 있는 생명공학 연구기관 'UAE 바이오테크'의 CEO를 맡고 있다.

해당 연구소 홈페이지에서 황 박사는 생명공학 기술을 활용해 동물 건강과 생물다양성, 지속가능성 분야의 현실적인 과제를 해결하는 것을 연구소의 사명으로 소개했다.

UAE는 외국인의 이민을 제한적으로 허용해 왔으며, 2021년부터 과학자와 의사, 투자자 등 특정 분야의 전문 인력을 대상으로 장기 거주 및 국적 취득 관련 제도를 확대했다.

황 박사는 2004년과 2005년 국제 학술지 사이언스에 인간 배아줄기세포를 추출·배양하는 데 성공했다는 연구 결과를 발표하며 세계적인 주목을 받았다.

그러나 2005년 말 줄기세포 데이터와 사진의 중복 사용, 난자 출처 등을 둘러싼 논문 조작 의혹이 불거졌다. 서울대 조사위원회는 핵심 연구 논문이 조작됐다는 결론을 내렸고, 황 박사는 2006년 서울대 교수직에서 파면됐다. 정부가 부여한 제1호 최고과학자 지위도 박탈됐다.

황 박사가 2004년 수상한 대한민국 최고과학기술인상도 수상 22년 만인 올해 7월 14일 취소됐다.

황 박사는 줄기세포 연구 지원금 편취와 연구비 횡령 등의 혐의로 기소돼 대법원에서 징역 1년 6개월에 집행유예 2년을 확정받았다.

국내 바이오 기업과의 관계도 이어지고 있다. 황 박사는 2008년 설립한 줄기세포 관련 바이오 업체 에이치바이온의 최대주주 지위를 현재까지 유지하고 있다. 2023년 10월에는 대표이사직에서 공식 사임했다.

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