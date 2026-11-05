차기 美의회 중국계 의원 6명…‘역대 최다’

미국 캘리포니아주 연방 하원의원 선거에 출마한 민주당 후보 리처드 팬이 3일 행사에서 포옹을 받고 있다. AP연합

미국 중간선거에서 중국계 리처드 팬(61)이 당선되면서 제120대 미국 의회의 중국계 의원 수가 역대 최다인 6명에 달하게 됐다.

5일 사우스차이나모닝포스트(SCMP) 보도에 따르면 미국 중간선거에서 민주당 소속 팬 후보는 캘리포니아주 연방 하원의원 선거에서 현역인 무소속 케빈 카일리 후보를 약 15%포인트 차이로 꺾고 당선됐다. 이로써 내년 출범하는 미국 의회의 중국계 의원 수는 모두 6명이 됐다.

팬 당선인은 SCMP에 “나는 의회에서 아시아계 미국인의 대표성이 확대되는 데 일조하게 된 것을 자랑스럽게 생각한다”면서 근로자 가정의 생활비 부담을 낮추고 의료서비스 접근성을 보호하며 아시아계 미국인의 정치적 대표성을 확대하기 위해 노력하겠다고 강조했다.

대만 이민자의 아들이자 의사 출신의 팬 당선인은 갑작스럽게 등장한 정치인이 아니다. 그는 2010년부터 2022년까지 캘리포니아주에서 상원과 하원을 지내며 공중보건 문제를 다룬 이력이 있다. 캘리포니아주 의회 아시아·태평양 의원 모임의 의장을 맡기도 했다고 SCMP는 소개했다.

차기 미국 의회에는 팬 당선인 외에도 중국계 의원 5명이 더 이름을 올린다. 이번 선거에서 공화당 소속 빈스 퐁과 민주당 소속 주디 추·테드 리우(이상 캘리포니아주), 그레이스 멩(뉴욕주) 등 현역 하원의원 4명이 재선에 성공했다. 여기에 이번 선거 대상이 아니었던 태국·중국계 혈통의 민주당 소속 태미 더크워스 상원의원을 포함하면 차기 의회의 중국계 의원은 하원 5명, 상원 1명 등 모두 6명이다.

미국의 유색 인종 정치 단체 아시아·태평양 유권자연합(APIAVote)의 크리스틴 첸 사무총장은 “캘리포니아에는 중국계 미국인 인구가 많아 더 많은 대표성을 가질 수 있을 것으로 기대된다”면서 중국계 등 아시아계 미국인들이 미중 경쟁 사이에 끼어 있는 존재로 묘사되고 있는 시점에서 이러한 대표성 증가는 특히 시의적절하다고 평가했다.

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