“아름다운 산에 치킨집이라니”…이탈리아 알프스에 KFC 입점 논란

미국 패스트푸드 체인 KFC가 이탈리아 알프스의 유명 스키 리조트 두 곳에 매장을 열기로 하면서 현지에서 논란이 일고 있다.

9일(현지시간) 영국 일간 가디언에 따르면 KFC는 오는 12월 5일 이탈리아 북동부 돌로미티 지역의 코르티나 담페초와 마돈나 디 캄필리오 스키 리조트에 매장 두 곳을 개장할 예정이다.

코르티나 담페초 매장은 팔로리아 산 해발 2123m에 들어서며, 마돈나 디 캄필리오 매장은 해발 1700m에 자리 잡는다. 두 매장은 산악 레저 시설 운영업체 슈퍼G(Super G)와 협력해 문을 연다. 이탈리아 스키장 슬로프에 패스트푸드 체인점이 들어서는 것은 이번이 처음이다.

연합뉴스

입점 계획이 알려지자 현지 음식문화와 산악 환경을 중시하는 인사들은 반발하고 있다. 팔로리아 산의 기반시설을 관리하는 팔로리아 스파의 대주주 알베리코 자르디니는 “코르티나의 가장 아름다운 곳에 프라이드치킨 전문점이 들어서는 것은 황당하고 부끄러운 일”이라고 비판했다. 그는 사업을 중단하지 않으면 법적 대응에 나서겠다는 내용의 서한을 회사 경영진에 보냈다고 밝혔다.

이탈리아 고급 식품 유통업체 잇탈리(Eataly) 창립자 오스카 파리네티도 비판에 가세했다. 그는 현지 식재료와 전통 조리법을 활용한 음식 대신 프라이드치킨을 소비하는 현실을 지적하며 “이탈리아 음식문화의 가치를 지켜야 한다”고 주장했다. 지역 관계자들도 산악 지역의 고유한 정체성이 상업적 이익에 밀려날 수 있다고 우려했다.

반면 KFC 입점을 지나치게 문제 삼을 필요가 없다는 의견도 있다. 이탈리아 스키 리조트 이용 비용이 상승하는 상황에서 상대적으로 저렴하고 간편한 식사를 원하는 관광객에게 패스트푸드점이 대안이 될 수 있다는 것이다. 지역 산악협회 관계자 크리스티안 페라리는 “산악 지역이 직면한 더 중요한 문제가 무엇인지 생각해봐야 한다”고 말했다.

KFC 이탈리아는 이번 사업을 통해 기존 주요 고객층인 Z세대뿐 아니라 젊은 가족과 산악 스포츠 애호가까지 소비층을 확대한다는 계획이다.

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