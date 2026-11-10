영종구 4대 핵심 철도망 국가계획 반영 총력… 손화정 구청장, 국토부에 건의

인천 영종구가 관내 4대 핵심 철도망의 국가계획 반영에 총력을 기울이고 있다. 수도권광역급행철도(GTX)-D를 비롯해 GTX-E, KTX 인천공항 연장, 제2공항철도 총 4개 노선이 주요하다.

손화정 영종구청장은 10일 국토교통부 철도정책과장과 면담에서 영종 지역 4대 철도망 구축의 필요성을 피력하며 공식 건의서를 전달했다. 이번 일정은 정부 ‘제5차 국가철도망 구축계획’ 수립을 앞두고 구민들의 간절한 바람이 전해진 것이다.

GTX-D·E는 수도권 출퇴근 혁명과 균형 발전을 이끌 동력으로 손 구청장은 피력했다. 영종도를 수도권 30분 생활권으로 연결하기 위한 필수 조건인 셈이다. 영종에서 서울 강남권까지 획기적인 시간 단축을 가져올 GTX-D(Y자), GTX-E는 영종과 서울·경기 북부를 긴밀히 이을 전망이다.

KTX 인천공항 연장은 전국에서 환승 없이 인천공항까지 직접 닿을 수 있다. 국내 항공·물류산업의 성장과 국가 경쟁력을 강화하는 기폭제가 될 것으로 기대된다. 제2공항철도는 현재 인천공항과 내륙 간 유일한 철도 연결망인 공항철도의 고립 위험을 피할 필수적 대체 노선이다.

손 구청장은 “이번 철도망은 영종 지역에만 국한된 인프라가 아니다. 대한민국의 새로운 도약을 위해 선제적으로 결단해야 할 국가 차원의 핵심 투자”라며 “정부의 전향적이고 합리적인 결단을 촉구한다”고 말했다.

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