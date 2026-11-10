한국·우크라 갈등… G7 외교장관회담으로 갈등 수습 나서나

북한국 포로 소환 공개 논란에서 촉발된 한·우크라이나 외교 갈등이 중 7개국(G7) 외교장관회의를 계기로 해결될지 관심이 쏠린다. 조현 외교부 장관과 안드리 시비하 우크라이나 외무장관 간의 회담 추진이 예상되면서 대사 소환과 공관원 철수까지 이어진 양국의 갈등을 수습할 계기가 마련될 수 있을지 주목된다.

조현 외교부 장관(왼쪽)과 장-노엘 바로 프랑스 외교장관. 외교부 제공

10일 외교부에 따르면 G7 외교장관회의 참석을 위해 파리로 향한 조 장관은 9일(현지시간) 장노엘 바로 프랑스 외교장관, 파이살 빈 파르한 알 사우드 사우디아라비아 외교장관과 면담을 갖고 원전, 첨단기술, 방산 등 다양한 분야에서 양국의 실질적인 협력을 확대해 나가기로 했다. 특히 프랑스 장관과의 만남에서는 우크라이나 등 주요 지역 정세에 대해서 의견을 교환하고 소통과 협조를 이어나가기로 했다.

이 가운데 조 장관과 시비하 우크라이나 외무장관의 회담 성사 여부에도 관심이 모인다. 외교가에 따르면 시비하 장관 역시 G7 외교장관회의에 초청받아 파리를 방문하고 있어 양국 외교 수장 간 만남이 추진될 가능성이 거론된다.

양국은 현재 북한군 포로의 한국행 의사 공개 문제를 놓고 외교적 마찰을 빚고 있다. 한국 정부는 우크라이나 측이 북한군 포로의 한국행과 관련한 비공개 합의를 지키지 않았다고 보고 지난달 8일 박기창 주우크라이나대사를 소환한 데 이어 20일 공관원 절반을 철수시켰다. 우크라이나 측에 공식 사과와 재발 방지를 요구했지만, 아직 이에 대한 명확한 답변을 받지 못하면서 양국 관계도 얼어붙은 상태다.

양국 장관의 회담이 성사될 경우 영사 협력과 우크라이나 전후 재건 등 기존 현안뿐 아니라 포로 문제를 둘러싼 한국 정부의 사과 요구도 논의 테이블에 오를 것으로 보인다.

외교부 당국자는 이날 회담을 통해 돌파구가 마련될 지에 대해 “예단하기는 힘들다”면서도 장관들이 직접 만나 서로의 입장을 듣고 이해를 높일 수 있다는 점에서 의미가 있을 것이라고 전망했다. 아울러 양측은 한국의 대사 소환과 공관원 철수 이후에도 각급에서 물밑 소통을 이어가면서 사태의 원만한 해결을 바란다는 입장을 주고받은 것으로 전해졌다.

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