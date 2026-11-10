가장 매운 라면은 ‘틈새라면’…국물 다 마시면 하루 나트륨 넘는 ‘신라면’

시중에 판매되는 매운맛 라면 12종의 매운맛 성분(캡사이신류) 함량이 제품에 따라 최대 6.9배 차이 나는 것으로 조사됐다. 함량이 가장 높은 제품은 ㈜팔도의 '틈새라면 빨계떡'이었다.

매운 라면이 담긴 냄비에서 젓가락으로 면발을 들어 올리고 있다. 한국소비자원이 시중 매운맛 라면 12종을 조사한 결과, 제품별 매운맛 성분 함량은 최대 6.9배 차이 났다. 국물 라면 중 신라면 더레드는 한 봉지당 나트륨 함량이 2080㎎으로 하루 영양성분 기준치(2000㎎)를 초과했다. 기사 특정내용과 무관. Unsplash

한국소비자원은 소비자 선호도가 높은 매운맛 라면 12개(국물 라면 7개, 볶음 라면 5개)의 매운맛, 영양성분, 안전성을 시험·평가해 10일 결과를 발표했다.

라면수프와 소스에 든 매운맛 성분인 캡사이신과 디하이드로캡사이신을 합친 '캡사이신류' 함량은 제품 1㎏당 최소 94㎎, 최대 650㎎이었다. 국물 라면에서는 '틈새라면 빨계떡'이 650㎎으로 가장 높았고, 볶음 라면에서는 삼양식품㈜의 '불닭볶음면'이 285㎎으로 가장 높았다.

한국산업표준(KS)의 유탕면(기름에 튀긴 면) 매운맛 분류 기준을 적용하면 조사 대상 제품은 모두 2단계(보통 매운맛)에서 4단계(매우 매운맛) 사이에 들었다. 가장 매운 4단계는 '틈새라면 빨계떡', ㈜농심의 '신라면 더레드', 삼양식품㈜의 '삼양라면 매운맛', '불닭볶음면' 4개였다.

12개 제품 모두 한 봉지의 나트륨 함량이 하루 영양성분 기준치(2000㎎)의 절반을 넘었다. 국물 라면은 한 봉지에 1611~2080㎎으로 기준치의 81~104%, 볶음 라면은 1009~1349㎎으로 50~67%였다.

나트륨이 가장 많은 제품은 '신라면 더레드'(2080㎎)로, 국물까지 모두 먹으면 하루 기준치를 넘는다. 가장 적은 제품은 국물 라면에서 '삼양라면 매운맛'(1611㎎), 볶음 라면에서 ㈜오뚜기의 '참깨라면 볶음면'(1009㎎)이었다.

나트륨 섭취를 줄이려면 수프나 소스를 적게 넣고 국물은 남기는 것이 좋다. 소비자원이 2019년 인스턴트 건면을 시험했을 때 조리한 국물 라면 나트륨의 약 70%가 국물에 들어 있었다. 면만 먹을 때와 국물까지 마실 때 나트륨 섭취량이 크게 달라질 수 있다는 뜻이다.

국물 라면은 한 봉지에 684~1300원으로 최대 1.9배 차이가 났다. '삼양라면 매운맛'이 684원으로 가장 쌌고 '틈새라면 빨계떡'이 1300원으로 가장 비쌌다.

볶음 라면은 995~1420원으로 최대 1.4배 차이였다. ㈜농심의 '신라면 볶음면'이 995원으로 가장 쌌고 '참깨라면 볶음면'이 1420원으로 가장 비쌌다.

12개 제품 모두 중금속, 벤조피렌 등 유해물질, 대장균, 식중독균 검사에서 기준에 적합했다.

소비자원은 매운맛 라면을 고를 때 매운맛 강도와 함께 나트륨 함량, 가격도 비교하라고 권고했다. 매우 매운 음식은 개인의 민감도와 섭취량에 따라 위장관 자극 증상이 나타날 수 있어 주의가 필요하다고 덧붙였다.

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