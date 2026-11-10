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정점식, 靑 정무수석에 “대통령 재판 없애려 권력 동원…조작기소 특검 반대”

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박미영 기자 mypark@segye.com

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국민의힘 정점식 원내대표는 10일 최인호 신임 청와대 정무수석을 만나 “대통령이 자신의 재판을 없애기 위해서 권력을 이용하고 국가 시스템을 동원하는 것은 결코 용납할 수 없다”라며 조작기소 특검법에 대한 반대입장을 재차 강조했다. 

최인호 청와대 정무수석비서관이 10일 국회에서 취임 인사차 국민의힘 정점식 원내대표를 예방, 인사말하고 있다.   연합뉴스
최인호 청와대 정무수석비서관이 10일 국회에서 취임 인사차 국민의힘 정점식 원내대표를 예방, 인사말하고 있다.   연합뉴스

정 원내대표는 이날 취임 인사차 국회를 찾은 최 수석을 만나 야당이 강행 처리한 조작기소 특검법안에 대해 “이재명 대통령이 피고인으로 된 5개 재판을 조작기소라 결론 내고 낙인찍으려는 특검”이라며 이같이 말했다. 

 

그는 “여당에서는 이 특검법이 조작기소의 진상을 규명하기 위한 법이라면서 공소취소와 무관하다고 주장하는데, 이는 현명한 국민들을 우습게 보는 처사다. 눈 가리고 아웅”이라고 강조했다.

 

정 원내대표는 반도체 초과 세수를 활용해 신설될 미래대응기금에 대해서도 반대 입장을 전했다.

 

정 원내대표는 “미래대응기금 쌈짓돈 예산은 삭감이 불가피하다”면서 “국회의 승인 없이 아무 때나 꺼내 쓸 수 있는 쌈짓돈이기도 하고, 기금 조성 때문에 지방교부세가 삭감돼 지방정부 예산에도 위협이 된다”고 지적했다.

 

아울러 홍익표 전 청와대 정무수석을 언급하며 “안타깝게도 전임 정무수석께서는 단 한 번도 야당의 의견을 경청하거나 입장을 설명한 적이 없었다”면서 “신임 정무수석은 전임자와 다르게 야당의 문턱이 닳을 정도로 자주 출입하길 바란다”고 당부했다.

 

이에 최 수석은 “대통령께서도 원내대표님을 찾아뵙는다고 아침에 보고드렸을 때 ‘정말 자주 찾아뵙고 많이 듣고 잘 전달해달라’고 특별히 당부하셨다”면서 “5개월 이상 청와대와 야당 대표님 간 소통이 잘 안됐는데, 귀한 시간 내주셔서 감사드린다”고 말했다.

 

이날 오전 국민의힘이 청와대 앞에서 현장 의원총회를 열고 정을호 청와대 정무비서관에게 조작기소 특검법 철회 요구서를 전달한 데 대해서는 “예정된 회의가 있어 직접 뵙지 못하고 정무비서관이 가서 받았다”며 “대통령께 잘 전달하겠다”고 말했다. 미래대응기금과 관련해서도 “야당의 걱정과 우려를 잘 전달하겠다”고 덧붙였다.


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