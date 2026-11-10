정점식, 靑 정무수석에 “대통령 재판 없애려 권력 동원…조작기소 특검 반대”

국민의힘 정점식 원내대표는 10일 최인호 신임 청와대 정무수석을 만나 “대통령이 자신의 재판을 없애기 위해서 권력을 이용하고 국가 시스템을 동원하는 것은 결코 용납할 수 없다”라며 조작기소 특검법에 대한 반대입장을 재차 강조했다.

최인호 청와대 정무수석비서관이 10일 국회에서 취임 인사차 국민의힘 정점식 원내대표를 예방, 인사말하고 있다. 연합뉴스

정 원내대표는 이날 취임 인사차 국회를 찾은 최 수석을 만나 야당이 강행 처리한 조작기소 특검법안에 대해 “이재명 대통령이 피고인으로 된 5개 재판을 조작기소라 결론 내고 낙인찍으려는 특검”이라며 이같이 말했다.

그는 “여당에서는 이 특검법이 조작기소의 진상을 규명하기 위한 법이라면서 공소취소와 무관하다고 주장하는데, 이는 현명한 국민들을 우습게 보는 처사다. 눈 가리고 아웅”이라고 강조했다.

정 원내대표는 반도체 초과 세수를 활용해 신설될 미래대응기금에 대해서도 반대 입장을 전했다.

정 원내대표는 “미래대응기금 쌈짓돈 예산은 삭감이 불가피하다”면서 “국회의 승인 없이 아무 때나 꺼내 쓸 수 있는 쌈짓돈이기도 하고, 기금 조성 때문에 지방교부세가 삭감돼 지방정부 예산에도 위협이 된다”고 지적했다.

아울러 홍익표 전 청와대 정무수석을 언급하며 “안타깝게도 전임 정무수석께서는 단 한 번도 야당의 의견을 경청하거나 입장을 설명한 적이 없었다”면서 “신임 정무수석은 전임자와 다르게 야당의 문턱이 닳을 정도로 자주 출입하길 바란다”고 당부했다.

이에 최 수석은 “대통령께서도 원내대표님을 찾아뵙는다고 아침에 보고드렸을 때 ‘정말 자주 찾아뵙고 많이 듣고 잘 전달해달라’고 특별히 당부하셨다”면서 “5개월 이상 청와대와 야당 대표님 간 소통이 잘 안됐는데, 귀한 시간 내주셔서 감사드린다”고 말했다.

이날 오전 국민의힘이 청와대 앞에서 현장 의원총회를 열고 정을호 청와대 정무비서관에게 조작기소 특검법 철회 요구서를 전달한 데 대해서는 “예정된 회의가 있어 직접 뵙지 못하고 정무비서관이 가서 받았다”며 “대통령께 잘 전달하겠다”고 말했다. 미래대응기금과 관련해서도 “야당의 걱정과 우려를 잘 전달하겠다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지