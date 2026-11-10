대포폰 96대·신분증 304장… ‘검찰·금감원 사칭’ 보이스피싱 일당 쇠고랑 [사건수첩]

검찰과 금융감독원 직원인 척 전화를 걸어 보이스피싱 범죄를 벌인 조직원 일당이 경찰에 붙잡혔다.

경북 구미경찰서는 전기통신금융사기 피해 방지 및 피해금 환급에 관한 특별법 위반 혐의로 A씨 등 12명을 붙잡아 이 중 3명을 구속했다고 10일 밝혔다.

사진=인공지능(AI) 플랫폼 ‘세계온(SEGYE.On)’으로 생성

경찰에 따르면 10대와 20대로 구성된 이들은 지난 4월부터 최근까지 검사와 경찰, 금감원 직원을 사칭해 불특정 다수에게 전화를 걸어 “통장이 범죄에 연루됐다”며 수사를 빙자해 1억5750만원을 송금 받아 가로챈 혐의다.

이들은 경산 등에 원룸을 사무실로 단기 임차해 대포통장을 모집·관리하면서 타인 명의 휴대전화와 신분증 등을 이용해 피해금을 세탁한 것으로 드러났다.

범행에는 타인 명의 휴대전화 96대와 신분증 304개, 일회용 비밀번호 생성기(OTP) 등 금융 접근매체 342개가 쓰였다. 경찰은 이들이 사용한 물품을 현장에서 모두 압수했다.

경찰 관계자는 “국가기관이 개인 계좌로 돈을 보내도록 요구하거나 출처가 불분명한 앱 설치를 유도하면 보이스피싱을 의심해야 한다”며 “즉시 경찰에 신고해 달라”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지