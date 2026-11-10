흩어진 지식재산 거래정보 한곳에…내년 하반기 통합 플랫폼 가동

부처별로 흩어져 있던 지식재산 거래를 내년부터는 한 곳에서 할 수 있게 된다. 기업들은 지식재산 실거래가격과 지식재산 가치평가 금액을 실시간으로 확인할 수 있게 될 전망이다.

지식재산처는 부처별로 각각 운영해왔던 지식재산·기술거래 시스템을 한 데 묶은 ‘지식재산 거래 통합 플랫폼’을 내년 하반기부터 운영한다고 10일 밝혔다.

정연우 지식재산처 차장이 10일 정부대전청사에서 ‘지식재산 거래 활성화 방안’을 브리핑하고 있다. 지식재산처 제공

지식재산 거래 통합 플랫폼은 기술 수요자 및 공급자들이 한 곳에서 모든 지식재산 거래 정보를 원스톱으로 확인할 수 있다.

지식재산 실거래가격도 투명하게 공개한다.

분산됐던 기술분야 거래 실적 데이터도 통합 플랫폼에서 확인할 수 있다. 인공지능(AI)를 활용해 지식재산 가치 평가금액을 5분 만에 확인할 수 있는 시스템도 구축할 예정이다.

거래 중개서비스 강화를 위해 ‘지식재산거래소’도 확대·개편한다. 거래 중개와 가치평가, 대학·공공연구기관 기술이전조직까지 한 번에 지원할 수 있다.

거래전문관도 대폭 확충한다.

기술분야별 전문성을 갖춘 박사급 중개 전문인력인 지식재산 거래전문관도 내년에는 36명으로 늘려 기술 수요자와 공급자를 효과적으로 매칭한다.

거래 시장 확대를 위한 규제도 합리적으로 개선한다. 공공기술의 경우 이를 원하는 모든 수요자들이 사용할 수 있도록 되어 있는데 이 방침이 오히려 기술거래의 걸림돌로 작용한다는 민원이 있었다.

지식재산처는 제도를 개선해 공공기술에 대해서도 독점적으로도 사용할 수 있도록 해 기술거래의 유인을 높일 계획이다.

해외 지식재산 거래 시장 공략도 본격화한다.

내년에는 유망 정부 R&D 과제 50개를 선별해 해외특허 출원과 권리화를 돕고 우수한 기술이 사장되지 않도록 유망 특허를 수익으로 연결하는 지식재산 투자 선도기업 20개사도 선정한다.

김용선 지식재산처장은 “내년 상반기 범부처 ‘국가 지식재산 거래 활성화 종합계획’을 수립하고 국가 지식재산 컨트롤타워인 ‘국가지식재산위원회’를 중심으로 수시 점검 체계도 마련할 계획”며 “우수한 기술이 사장되지 않고 시장에서 거래돼 자산이 되고 성장으로 이어지는 국가 지식재산 선순환 생태계를 구축하겠다”고 말했다.

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