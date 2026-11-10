美, 대중 기술규제 ‘고삐’… K반도체도 비상 [뉴스분석]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들이 중국 정보기관의 첩보 활동에 연루됐을 가능성이 제기되면서 글로벌 인공지능(AI) 산업에까지 악영향이 미치고 있다. 이번 스캔들을 계기로 미 의회의 엔비디아의 중국 사업에 대한 정치적 압박이 커지고 대중 기술 규제가 강화될 수 있다는 전망이 나온다. 이 경우 AI 밸류체인을 공유하는 국내 메모리 업계도 직간접적으로 연관이 있어 상황을 예의 주시하고 있다.



9일(현지시간) 블룸버그통신 등에 따르면 공화당과 민주당 주요 의원들이 황 CEO의 스캔들과 관련해 존 랫클리프 중앙수사국(CIA) 국장과 제이 클레이턴 국가정보국(DNI) 국장에게서 비공개 안보 브리핑을 받았다. 현재까지 미국 당국이 파악한 정보를 토대로 이번 사건이 미국의 국가안보에 미칠 수 있는 여파의 범위에 대한 보고가 이뤄졌을 것으로 예상된다.

불확실성 커진 엔비디아 9일(현지시간) 미국 뉴욕 타임스스퀘어 나스닥 전광판에 엔비디아의 주가가 표시돼 있다. 전날 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 중국 정보기관과의 연계 의혹을 받는 여성 기업인과의 불륜을 인정한 가운데, 이날 엔비디아 주가는 전 거래일보다 4.27% 내린 178.67달러에 마감했다. 증발한 시가총액만 약 1900억달러(약 258조원)에 달한다.

뉴욕=로이터연합뉴스

이번 사태는 미국 정보당국이 황 CEO와 불륜 관계를 맺은 중국 국적의 여성 사업가 앨리스 황(중국명 황러)을 중국 정보기관의 협력자로 의심하고 있다는 사실이 알려지면서 불거졌다. 그동안 황 CEO는 중국에 첨단 반도체 공급을 지나치게 규제하면 오히려 중국 기업의 성장을 촉진할 수 있다는 논리로 첨단 반도체에 대한 수출 규제 완화를 주장했다. 도널드 트럼프 미국 대통령도 이 같은 황 CEO의 주장을 일부 받아들여 행정부와 의회 안팎의 우려에도 엔비디아의 일부 구형 반도체 대중 수출을 허용하는 등 업계 친화적인 정책을 추진해왔다.



그러나 황 CEO 스캔들은 반도체와 첨단 제품 수출 정책 기조를 가로막을 것으로 전망된다. 미 의회가 대중 견제 강화라는 측면에서 광범위한 대응 입법에 착수할 가능성이 있다. 현재 민주당 상원의원들은 그동안 중국에 대한 첨단 AI 반도체 수출을 제한하는 ‘인공지능(AI) 오버워치법’(AI OVERWATCH), 반도체 제조 장비 수출을 규제하는 ‘매치법’(MATCH Act), 해외로 수출된 반도체의 위치와 사용 현황을 추적하도록 하는 ‘반도체 보안법’(Chip Security Act) 등의 법안 처리를 촉구하고 있다.

이들 법안이 시행되면 한국 반도체 산업도 피할 수 없다는 우려가 나온다. 글로벌 그래픽처리장치(GPU) 시장의 선두 기업인 엔비디아에 대한 기술 및 수출 통제가 확대될 경우 세계 AI 산업의 위축과 메모리 수요 감소가 뒤따를 수 있다. 삼성전자·SK하이닉스와의 차세대 고대역폭메모리(HBM) 공동개발이나 신규 생산라인으로의 기술 적용 등 후속 사업에 영향을 줄 가능성도 제기된다. 삼성전자·SK하이닉스 중국 공장의 첨단화와 장비 교체에 제약을 받을 수 있으며, 한국 기업이 참여하는 AI 반도체 공급망에서 추적·검증 관련 준수 비용 증가도 예상된다.

사진=뉴시스·뉴스1

업계 관계자는 “황 CEO 스캔들의 여파가 어떻게 전개될지 지켜볼 수밖에 없는 상황”이라며 “단기적으로는 별 영향이 없을 수 있겠지만 장기적으로는 예측하기가 쉽지 않다”고 말했다.

더 나아가 엔비디아가 그간 주요 AI 기업에 GPU를 팔아 얻은 수익금으로 다시 AI 기업에 투자하고, 이들 기업이 투자금으로 엔비디아의 GPU를 사들여 온 관행인 이른바 ‘순환거래’ 구조하에서 엔비디아의 위기가 산업 전체의 위기로 번질 수 있다는 불안감도 퍼지고 있다. 순환거래는 성장이 정체되거나 투자금이 회수되지 않으면 일순간에 붕괴할 수 있는 위험이 있다.

젠슨 황 스캔들에서 촉발된 반도체 산업 규제 강화 움직임은 중간선거 이후 민주당의 목소리가 커진 미 의회 권력 구도에 따른 변화를 단적으로 보여주는 ‘예고편’일 수 있다. 반도체 산업뿐 아니라 대미투자 등 다른 분야에서도 민주당의 입김이 커질 것이기에 대응이 필요하다는 지적이다.

이와 관련해 이재명 대통령은 10일 국무회의에서 미국 중간선거 이후의 대외 환경 변화를 언급하며 “관계 부·처·청은 예상되는 다양한 변수들을 다각도로 분석하고 상황별 대응 방안을 치밀하게 마련해주기 바란다”고 주문했다. 이 대통령은 “외풍에 휘둘리지 않으려면 기초 체력을 키우는 일도 꼭 필요하다”면서 “반도체와 AI 같은 핵심 전략 산업의 경쟁력을 한층 정교하게 다듬고 새로운 성장 산업 육성 또한 고삐를 늦추지 말아야겠다”고 강조했다.

경제계 대미 대응 전략을 재정비해야 한다고 촉구했다. 대한상공회의소는 이날 ‘미국 중간선거 이후 통상정책 전망’ 보고서에서 “추가 관세 부담을 최소화하기 위한 협상 전략이 필요하다”며 “대미투자도 투자 우선순위를 재점검하고 국내 기업의 참여와 투자금 회수 방안을 구체화해야 한다”고 제언했다.

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