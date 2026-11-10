하루 만에 엔비디아 시총 258조원 증발… 주주 “리스크 숨겼다” 집단소송 [젠슨 황 스캔들 파장]

젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 불륜 스캔들 파장이 일파만파 커지고 있다. 상대 여성이 중국 스파이라는 의혹에 주가가 급락했고, 엔비디아에 대한 주주 소송과 미 연방수사국(FBI) 조사가 잇따랐다. 엔비디아의 압력으로 메가스피드의 반도체 밀수 의혹에 대한 미 정부 조사가 중단됐다는 새로운 의혹도 제기돼 논란이 커지고 있다.



황 CEO가 불륜을 인정한 다음날인 9일(현지시간) 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 전 거래일보다 4.27% 하락한 178.67달러에 거래를 마쳤다. 장중에는 170.24달러까지 밀려 낙폭이 8.79%에 달했다. 하루 동안 사라진 시가총액은 약 1900억달러(약 258조10억원)에 달한다. 황 CEO의 거취와 회사 경영을 둘러싼 불확실성이 투자심리를 짓누른 것으로 풀이된다.

중국 정보기관 연루 의혹을 받는 앨리스 황(왼쪽)이 지난 2025년 5월 22일 대만 타이베이의 한 식당에서 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)의 어깨에 팔을 두르고 대화하고 있다. 오른쪽은 지난 2024년 6월 타이베이의 한 술집에서 두 사람이 나란히 앉아 있는 모습. 대만 연합보·넷선더 링크드인 캡처

주주들은 황 CEO와 엔비디아가 국가안보 관련 위험을 숨겼다며 집단소송에 나섰다. 로이터통신에 따르면 마크 키스텐마허 등 투자자들은 이날 캘리포니아주 연방북부지법에 연방 증권법 위반에 따른 손해배상 청구 소송을 제기했다. 이들은 중국 정보기관의 첩자로 의심되는 앨리스 황(Alice Huang·중국명 황러)과 황 CEO의 관계, 앨리스 황이 재직했던 싱가포르 데이터센터 기업 메가스피드를 둘러싼 위험을 제대로 공개하지 않아 손실을 봤다고 주장했다. 소송은 증시 마감 5분 뒤 접수됐다.



FBI도 황 CEO 스캔들을 들여다볼 것으로 알려졌다. 도널드 트럼프 대통령은 백악관 브리핑에서 “FBI가 이 문제를 들여다보고 있다는 것을 알고 있다”고 말했다. 다만 구체적인 조사 범위와 황 CEO의 위법행위 여부는 확인되지 않았다.

이런 가운데 뉴욕타임스(NYT)는 미국 상무부가 싱가포르 기업인 메가스피드의 반도체 밀수 의혹에 대한 조사를 중단하는 과정에 엔비디아가 개입했을 가능성을 제기했다. NYT는 이날 미 정부 전현직 관계자의 말 등을 인용해 상무부가 지난해 메가스피드를 조사하던 중 엔비디아 법률고문과 연락을 주고받은 뒤 사건을 법무부로 넘겼다고 보도했다. 미 당국은 메가스피드가 확보한 엔비디아 첨단 인공지능(AI) 반도체 일부가 수출통제를 피해 중국으로 흘러갔을 가능성을 조사해왔다. 이 과정에서 팀 테터 엔비디아 법률고문은 제프리 케슬러 상무부 차관의 허락을 받았다며 조사관들에게 접촉했다. 조사관들이 면담 요청을 거절하자 테터는 케슬러 차관의 허락을 받았다는 내용의 이메일을 보냈다. 이후 상무부는 회의 끝에 관련 사안을 수사기관에 알렸고, 이후 법무부의 요청에 따라 상무부의 조사는 중단됐다. 현재 이 사건은 법무부로 이관돼 조사가 진행되고 있다.



NYT는 이 과정에서 상무부가 메가스피드에 대한 첨단 반도체 공급을 신속히 차단할 기회를 놓쳤을 가능성이 있다고 짚었다. 상무부는 규정에 따라 사건을 처리했다는 입장이며, 엔비디아는 정보 제공과 지침 요청을 위한 접촉이었다고 설명했다.



시장은 여러 논란이 겹치며 황 CEO가 물러날 가능성도 있다고 보고 있다. 이사회와 FBI 조사 결과에 따라 해임으로 이어질 수 있다는 것이다. 월가의 대표적인 기술주 전문가인 댄 아이브스 요크빌아이브스 파트너는 이번 사건을 “치명적인 순간”이라고 평가했다. 황 CEO는 전날 직원들에게 보낸 메시지 이후 예정된 외부 일정에 불참하는 등 두문불출하며 침묵을 지키고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽)과 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO)가 지난 10월 8일(현지시간) 워싱턴 도널드 트럼프 평화연구소에서 열린 ‘새로운 황금시대’ 정상회의에서 기념촬영을 하고 있다. 워싱턴=로이터연합뉴스

트럼프 대통령은 잇따른 논란에도 황 CEO에 대한 신뢰를 재확인했다. 그는 이날 황 CEO와 통화했다며 “문제의 인물이 스파이인 줄 전혀 몰랐다고 했다”고 전했다. 이어 “나는 그를 믿는다”며 황 CEO가 별문제 없을 것으로 본다고 말했다. 전날 황 CEO를 “명예로운 사람”이라고 평가한 데 이어 다시 감쌌다.



트럼프 대통령은 황 CEO 문제를 언제 보고받았느냐는 취재진 질문에 “나는 그를 아주 훌륭한 사람이라고 생각하기 때문에 그 얘기를 들었을 때 무엇보다 놀랐다”고 말을 돌렸다. 다음주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의에서 시진핑 중국 국가주석을 만나 문제를 제기할 것인지에 대해서는 “그렇게 생각하지 않는다. 시 주석이 관련 질문을 해올 수는 있을 것 같다”고 답했다.

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