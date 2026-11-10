에이아이세라, 소상공인 100곳 대상 AI 맞춤형 컨설팅 모집

에이아이세라 AI 상담원 서비스 소개 이미지. 가상모델 이세라를 활용했다. (사진=에이아이세라 제공)

에이아이세라(대표 문지환)가 소상공인의 인공지능(AI) 기술 도입을 지원하기 위해 100개 사업장을 대상으로 'AI 상담원 에이전트' 1:1 맞춤형 컨설팅을 진행한다고 밝혔다.

이번 컨설팅은 11월 중 신청한 소상공인 가운데 100곳을 선정해 진행된다. 사업장별 운영 환경과 제공 정보를 바탕으로 AI 상담원 에이전트의 구성과 활용 방안을 개별적으로 안내하는 방식으로 진행된다.

회사 측에 따르면 컨설팅에는 SK플래닛과 쿠팡, 카카오 출신의 사업개발 및 서비스 기획 실무진이 참여한다. 이들은 카카오의 소상공인 단골 서비스와 SK플래닛의 소상공인 기반 브랜드 멤버십 등을 직접 기획한 경험을 보유하고 있다.

에이아이세라는 사업장별 고객 문의와 운영 정보를 바탕으로 AI 상담원의 활용 방안을 제안할 계획이다.

회사는 이번 컨설팅과 함께 소상공인을 대상으로 AI 상담원 에이전트 프리미엄 이용권 1개월 무료 제공 이벤트도 진행한다.

11월 30일까지 가입하는 소상공인에게는 프리미엄 이용권이 적용되며, 무료 이용 기간이 종료되면 별도의 자동 결제 없이 기본 모드로 전환된다.

에이아이세라는 지자체나 공공기관이 소상공인 AI 도입 지원을 요청할 경우 별도의 지원을 추진할 계획이다. 소상공인 육성이나 지역 활성화 사업과 연계한 요청이 접수되면 지원 방식 등을 협의한다는 방침이다.

해당 지원은 회사가 자체적으로 추진하는 소상공인 AI 활용 지원 방안이다.

에이아이세라의 AI 상담원 에이전트는 사업자가 제공한 가게 정보를 바탕으로 고객에게 필요한 내용을 안내하는 서비스다. 사업자가 사업장 관련 정보를 전달하면 회사가 이를 고객용 안내로 구성할 수 있도록 제작과 설정을 지원한다.

서비스 제작이 완료되면 사업장별 전용 링크가 제공된다. 고객은 해당 링크를 통해 사업자가 전달한 정보를 기반으로 구성된 안내를 이용할 수 있다.

AI 상담원 에이전트가 사업자의 모든 판단이나 확인 업무를 대신하는 것은 아니다. 고객의 질문 가운데 제공된 정보만으로 확인하기 어려운 사항에 대해서는 사업자 연락처를 안내해 직접 문의할 수 있도록 한다.

회사는 사업자가 제공한 정보를 기반으로 AI가 기본 안내를 제공하고, 추가 확인이 필요한 문의는 사업자에게 연결하는 구조로 서비스를 운영하고 있다.

에이아이세라는 이번 100곳 대상 컨설팅을 시작으로 소상공인의 AI 상담원 활용 지원을 이어갈 계획이다.

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