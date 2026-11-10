중소기업도 ‘친환경 화장품’ 인증 받는다

화장품 제조 중소기업도 ‘친환경 화장품’ 인증을 받을 길이 열렸다.

한국화학융합시험연구원(KTR)은 10일 충북 청주시 오송첨단의료복합단지에서 ‘클린화장품 바이오연구소’ 준공식을 열었다. 연구소는 친환경 화장품 단체표준 인증 등을 위한 시설이다.

10일 충북 청주시 오송첨단의료복합단지에서 한국화학융합시험연구원 ‘클린화장품 바이오연구소’ 준공식이 열렸다. 충북도 제공

클린화장품은 인체와 환경에 유해한 성분을 최소화하고 지속가능한 원료와 용기·포장재를 활용한다. 또 탄소중립과 인권 존중 등 ESG(환경·사회·지배구조) 가치를 반영한 화장품이다.

그동안 화장품 제조 대기업은 자체 기준을 만들어 제품에 ‘친환경’을 표기해 왔다. 중소기업은 여건이 안 돼 광고에서만 친환경을 내세울 뿐 공식 인증을 받기 어려웠다.

연구소에서 원료는 물론 용기와 포장재까지 기준에 맞는지 심사받고 합격하면 제품에 단체표준 표시를 붙여 판매할 수 있다. KTR은 지난해 9월 중소기업중앙회로부터 단체표준 지침을 인정받았다. 올해부터 도내 기업을 대상으로 인증을 시작했고 지난달 14개 제품이 첫 인증서를 받았다. 앞으로는 대상을 전국 기업으로 넓힌다.

연구소는 지난 7월부터 본격 가동에 들어갔다. 사업비 236억원을 들여 부지 1만3061㎡, 연면적 3681㎡, 3개 동 규모로 지었다.

이승렬 KTR 원장은 “세계시장의 환경·안전 기준에 먼저 대응하도록 기업 지원을 넓혀 가겠다”고 말했다.

충북에는 화장품 제조업체가 230여곳, 판매업체까지 합치면 850곳가량 있다. 수도권을 뺀 지역에서 가장 많고 전국에서는 네 번째다.

도는 후속 지원을 검토한다. 도 관계자는 “앞으로 도내 기업의 인증 신청이 많아질 것”이라며 “인증비 일부를 지원하는 방안과 전문인력 양성을 KTR과 협의하고 있다”고 말했다.

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