박명수, 16년째 작품 없는 원빈에 공개 러브콜…“‘아저씨’ 이후 왜 안 나오는 거야”

사진=세계일보 자료사진, 유튜브 '인셀덤' 제공

방송인 박명수가 16년째 작품 활동을 이어가지 않고 있는 배우 원빈을 향해 공개적으로 복귀를 바라는 마음을 전했다.

10일 방송된 KBS Cool FM '박명수의 라디오쇼'에서는 방송인 김태진과 함께하는 '모발모발 퀴즈쇼' 코너가 진행됐다.

이날 방송에서는 청취자와 전화 연결을 통해 정답을 맞히는 퀴즈가 펼쳐졌다. 문제를 내던 중 배우 원빈이 출연한 영화 '마더'가 언급됐고, 김태진은 원빈의 생일을 언급하며 "'라디오쇼'에서 꼭 한번 만나기를 요청한 원빈 씨의 생일이다"라고 말했다.

이에 박명수는 반가움과 아쉬움이 섞인 반응을 보였다. 그는 "'아저씨' 이후로 왜 이렇게 안 나오는 거야, 아저씨"라고 외쳐 웃음을 안겼다. 오랜 시간 작품 활동이 없는 원빈을 향한 그리움과 복귀를 기다리는 마음이 고스란히 전해졌다.

한편 이날 방송에서는 국제 정세와 관련한 이야기도 오갔다. 항공사들이 유가 상승에 따른 손실을 보전하기 위해 항공권에 부과하는 요금을 묻는 문제가 출제됐고, 정답은 '유류할증료'였다.

정답을 확인한 김태진이 걱정을 드러내자 박명수는 "하루빨리 중동이 안정화되고 전쟁이 마무리돼서 마음 편히 살 수 있게"라며 평화를 바라는 마음을 전했다. 김태진 역시 불안정한 국제 정세에 대한 우려를 나타냈다.

원빈은 2010년 개봉한 영화 '아저씨'를 통해 강렬한 인상을 남긴 이후 현재까지 16년째 새로운 작품을 선보이지 않고 있다. 앞서 KBS 2TV 드라마 '꼭지', '가을동화'를 비롯해 영화 '태극기 휘날리며', '마더', '아저씨' 등에 출연하며 폭넓은 연기 스펙트럼을 보여줬다.

특히 '아저씨'는 원빈의 대표작으로 손꼽히며 지금까지도 많은 사랑을 받고 있다. 오랜 공백에도 여전히 대중의 관심과 복귀 기대가 이어지는 가운데, 박명수의 공개적인 러브콜이 원빈에게 닿을지 관심이 모인다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지