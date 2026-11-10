31년 만에 듀스 컴백… 故 김성재 AI로 재현

그룹 듀스가 31년 만에 고(故) 김성재의 목소리와 함께 돌아왔다.



듀스의 소속사 와이드컴퍼니는 오는 21일 정규 4집 ‘포스 듀스(4th Deux)’를 발매한다고 10일 밝혔다. 듀스가 정규 앨범을 발매하는 건 1995년 ‘포스 듀스(Force Deux)’ 이후 31년 만이다.

그룹 듀스 정규 4집 앨범 ‘포스 듀스’ 더블 타이틀곡 ‘더 퓨처’엔 고인이 된 멤버 김성재의 목소리가 AI로 구현돼 담겼다. 와이드컴퍼니 제공

1993년 결성된 듀스는 당시 ‘나를 돌아봐’, ‘여름 안에서’ 등 히트곡으로 1990년대를 대표하는 인기 그룹으로 활약했다. 하지만 짧은 전성기 후 1995년 해체를 선언했고, 같은 해 김성재가 솔로로 데뷔했으나 돌연 세상을 떠났다. 이후 1997년 듀스의 마지막 음반이 발표됐고, 28년 동안 활동이 이뤄지지 않다 이현도가 지난해 듀스의 이름으로 신곡 ‘라이즈(Rise)’를 공개했다.



눈길을 끄는 건 앨범에 담긴 목소리다. 멤버 이현도, 피처링으로 참가한 다이나믹 듀오뿐 아니라 인공지능(AI) 기술을 통해 구현한 김성재의 목소리가 함께 담겼다. 듀스는 앞서 7일 사전 음감회를 열고 앨범 더블 타이틀 곡 ‘더 퓨처(The Future)’를 공개했다.



문화체육관광부와 한국콘텐츠진흥원의 지원을 받아 제작된 ‘더 퓨처’엔 AI 음악 창작 플랫폼 소리소리AI의 AI 보컬 필터 기술, AI 영상 제작업체 디 에이프 스쿼드의 3D 사전 시각화·모션 트래킹 기술이 담겼다. 김성재의 음색과 퍼포먼스도 AI 기술을 통해 재현했다.



단순히 김성재의 목소리를 가져다 쓴 것은 아니다. 이현도는 앞서 지난해 12월에도 신곡 ‘라이즈’에 김성재의 AI 복원 목소리를 활용했고, 실연자로서 발생하는 곡의 저작인접권 분배금 일부를 김성재의 몫으로 유가족과 나누겠다는 뜻을 밝혔다.



와이드컴퍼니는 이에 대해 “기술로 동료의 목소리를 다시 담는 것과 그 음악에서 발생하는 자신의 몫을 동료의 가족과 나누는 것은 서로 다른 결정이다. 듀스 프로젝트에는 그 두 가지 선택이 함께 담겼다”며 “듀스를 기억하는 이유에 새롭게 좋아할 이유를 더하는 것이 이번 4집이 향하는 지점”이라고 밝혔다.

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